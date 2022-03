Em conversas com Putin e Zelensky, príncipe saudita oferece mediação

O príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman conversou nesta quinta-feira, 3, com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e com o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, ocasiões nas quais ofereceu que a Arábia Saudita atue como mediadora no conflito entre os dois países.

Segundo comunicado emitido pelo Ministério das Relações Exteriores saudita após o diálogo com Putin, os dois discutiram a possibilidade de mediação, além dos impactos da crise nos mercados globais de energia, com bin Salman reiterando a posição do Reino de estabilidade nos preços do petróleo, incluindo no âmbito da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+), que abrange os dois países.

Já o comunicado emitido após conversa com Zelensky diz que o príncipe afirmou o apoio a "tudo que contribua para reduzir a gravidade da escalada da crise. Além disso, bin Salman apontou "disponibilidade para fazer esforços de mediação entre todas as partes e o seu apoio a todos os esforços internacionais destinados a resolver politicamente a crise".

