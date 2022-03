Courtney Love encerra processo sobre suposto plano para assassinar ex-genro

A cantora americana Courtney Love encerrou um processo judicial com seu ex-genro por alegações de que ela teria planejado matá-lo ou sequestrá-lo na disputa por um dos violões que pertenceram a Kurt Cobain, o lendário vocalista do Nirvana.

Em um caso complicado que envolve pessoas vinculadas à estrela pop Britney Spears e uma série da Netflix, o advogado da viúva do cantor disse a um juiz de Los Angeles que as duas partes chegaram a um acordo.

Isaiah Silva, vocalista da banda de rock alternativo americana The Eeries e ex-marido da filha de Love e Cobain, entrou com um processo em 2018, alegando que Love teria planejado uma tentativa de sequestro, fingindo um roubo à sua casa.

Silva afirmou que Osama "Sam" Lufti - ex-empresário de Britney Spears -, Ross Butler - que atuou na série "13 Reasons Why" - e outro homem entraram em sua casa em 2016, fazendo-se passar por policiais a mando da viúva de Cobain.

Segundo a ação judicial, Silva teria sido arrastado de sua residência em West Hollywood pelos homens, que o enfiaram em um carro. Mas foi salvo do que ele alega que poderia ter sido seu assassinado por um amigo, que foi visitá-lo e bloqueou a passagem do veículo, chamando a polícia.

Silva afirma que Love ordenou que os homens mandados por ela o assustassem e o fizessem desistir do violão raro de 1959 que Kurt Cobain tocou no show "MTV Unplugged in New York", gravado pelo Nirvana em 1993.

Após a morte de Cobain, em 1994, o instrumento teria ficado com Frances Bean Cobain - filha de Love e Cobain - e se tornou alvo de uma disputa durante o divórcio entre ela e Silva, em 2017.

Ross Butler nega ter agido contra Silva e garante que ele e Lutfi tinham ido apenas visitá-lo.

Lutfi foi agente de Britney Spears na década de 2000, mas eles tiveram desentendimentos e ela pediu uma ordem de restrição contra ele.

Love, de 57 anos, sempre sustentou que ela não teve qualquer envolvimento nos supostos eventos ocorridos na casa de Silva.

"Eu nunca conspirei com ninguém para assassinar ou sequestrar Silva ou me apossar do violão", disse Love em outra ação relacionada ao caso.

O violão, um D-18E Martin, foi arrematado em um leilão celebrado em 2020 em Los Angeles no valor de US$ 6 milhões.

Os termos do acordo entre Love e Silva, vocalista da banda de rock alternativo The Eeries, não foi revelado.

O casamento tempestuoso de Love e Kurt Cobain foi um dos relacionamentos mais comentados dos anos 1990, alimentado por drogas e depressão.

Iniciado no começo da década, o romance dominou seções inteiras de publicações dedicadas à música e à vida das celebridades com histórias de discussões épicas e problemas com heroína.

O suicídio de Kurt Cobain, em 1994, aos 27 anos, deixou um buraco no mundo da música, enquanto muitos fãs do Nirvana culparam Love pela tragédia.

As letras raivosas e inteligentes e os acordes de guitarra enfurecidos fizeram do Nirvana uma das maiores bandas da década.

Seu show "MTV Unplugged", gravado em 1993 em Nova York, se tornou uma apresentação cultuada por toda uma geração de fãs, e originou o que é amplamente considerado um dos melhores álbuns ao vivo de sua época.

