Comunicado do Business Wire :PUMA

A empresa esportiva PUMA está procurando 500 pessoas na Alemanha para se juntarem a embaixadores da marca, como Cara Delevingne e Raphaël Varane, para testar o tênis RE:SUEDE e se tornar parte do experimento da empresa para ver se pode fazer uma versão biodegradável de seu clássico SUEDE.

Com o projeto RE:SUEDE, a PUMA tem a ambição de estabelecer novos padrões de sustentabilidade para o icônico SUEDE, pois testa se o tênis pode biodegradar no ambiente controlado de uma instalação de compostagem industrial. Em maio, 500 participantes receberão um par de RE:SUEDE para testar. Espera-se que eles usem o tênis por seis meses e depois o enviem de volta para a PUMA. Para agradecê-los por sua participação no projeto, eles receberão um novo par de RE:SUEDE.

"Queremos que os participantes usem o RE:SUEDE como parte de sua rotina diária", disse Stefan Seidel, chefe de Sustentabilidade Corporativa da PUMA. "Assim é como podemos obter um feedback realista sobre a durabilidade dos materiais usados no tênis."

As pessoas na Alemanha que desejam participar do experimento podem se registrar no site https://eu.puma.com/de/en/resuede até 14 de março. A PUMA sorteará 500 candidatos, que receberão o RE:SUEDE e o usarão por meio ano antes de enviá-lo de volta à PUMA.

Os RE:SUEDE serão submetidos a testes de biodegradabilidade em uma instalação de compostagem industrial operada por especialistas em resíduos holandeses, a Ortessa.

A PUMA compartilhará os resultados do experimento RE:SUEDE com seus pares do setor, com a finalidade de encontrar melhores soluções para os desafios de gestão de resíduos enfrentados por todo o setor.

Embora o RE:SUEDE se pareça com seu antecessor - um dos modelos mais icônicos da PUMA desde os anos 1960 -, a biodegradabilidade tem sido o foco principal do programa RE:SUEDE.

Isso é refletido na escolha de materiais, como a camurça curtida Zeology, os elastômeros termoplásticos biodegradáveis e as fibras de cânhamo.

A PUMA é uma das marcas esportivas líderes mundiais, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Por mais de 70 anos, a PUMA impulsionou incansavelmente o esporte e a cultura criando produtos rápidos para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de desempenho e estilo de vida inspirados no esporte em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e esportes motorizados. Ela colabora com designers e marcas de renome para levar as influências do esporte para a cultura de rua e a moda. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 16 mil pessoas no mundo inteiro e tem sede em Herzogenaurach (Alemanha).

Kerstin Neuber Comunicações Corporativas - PUMA SE +49 9132 81 2984 kerstin.neuber@puma.com

