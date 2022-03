Comunicado do Business Wire :IQM Quantum Computers

A IQM Quantum Computers (IQM) anunciou, hoje, um novo presidente para acelerar o crescimento dos negócios e se centrar em sua expansão global e produção escalável.

BioNTech Chief Operating Officer Dr. Sierk Poetting (Photo: Business Wire)

A IQM anunciou hoje que Sierk Poetting, diretor de Operações da BioNTech SE, foi nomeado presidente do Conselho da IQM Quantum Computers. Poetting tem experiência na transformação de empresas de rápido crescimento e negócios em expansão global, áreas necessárias para que a IQM avance até a próxima fase de desenvolvimento. Ele desempenha a função de diretor de Operações da BioNTech SE, uma empresa de imunoterapia de última geração que é pioneira em novas terapias para câncer e outras doenças graves. Poetting possui um mestrado em Ciências Ópticas pela Universidade do Arizona (EUA) e um Ph.D. em Física pela Universidade Ludwig-Maximilians de Munique (Alemanha).

"Os avanços tecnológicos e o uso crescente de big data alteraram muitas tecnologias, incluindo a saúde, apoiando a detecção precoce de doenças e o desenvolvimento de tratamentos mais eficientes. A IQM é uma empresa inovadora da Europa no que diz respeito aos avanços tecnológicos em computação quântica e estou ansioso para ajudá-los em sua trajetória de crescimento", disse Poetting.

"Sierk Poetting é a escolha perfeita como presidente do nosso Conselho de Administração. Sua experiência em empresas em crescimento e em impulsionar sua expansão global, bem como em levar uma empresa à OPI [oferta pública inicial], são habilidades que irão acelerar nosso crescimento na IQM. Mal posso esperar para trabalhar com ele pessoalmente e explorar suas habilidades de liderança", afirmou Jan Goetz, CEO da IQM.

A IQM está fortalecendo ainda mais sua equipe de liderança ao nomear Pia-Johanna Lemmetty como chefe de Finanças. Pia tem uma forte estratégia e experiência em Fusões e Aquisições (M&A) e fortalecerá a estratégia financeira da IQM.

O ex-presidente da IQM, Axel Thierauf, fará a transição para um novo cargo na IQM, liderando o recém-formado IQM Quantum Council. Esse esforço reúne uma rede de classe mundial de líderes do setor, da governança pública e da academia para acelerar o crescimento e a criação de valor para a indústria quântica.

"A IQM é uma empresa inovadora e sempre estará no meu coração. Sua missão de mudar o mundo é inspiradora e moldará o futuro da computação. Depois de três anos como membro do Conselho de Administração, decidi deixar meu cargo e estou feliz que Sierk tenha concordado em me substituir. Continuarei apoiando Jan, Sierk e a IQM por meio do Quantum Council, e também espero passar mais tempo com minha família", afirmou Thierauf.

"Em nome do Conselho, quero agradecer ao Axel por sua liderança visionária e contribuição significativa à IQM desde que começamos. O Axel nos apoiou quando a indústria ainda estava em seus estágios iniciais e nos ajudou a estabelecer a IQM como líder de categoria em computadores quânticos no local. Vou lembrar com carinho das nossas sessões de 'sparring' e da orientação que ele me deu como líder. Além disso, em nome da IQM, desejo a ele e sua família apenas o melhor e estou ansioso por suas grandes contribuições no Quantum Council", comentou Jan Goetz, CEO da IQM Quantum Computers.

Sobre a IQM Quantum Computers:

A IQM é líder pan-europeia na categoria de construção de computadores quânticos.

A IQM fornece computadores quânticos no local para data centers de supercomputação e laboratórios de pesquisa, além de oferecer acesso total ao seu hardware. No caso dos clientes industriais, a IQM oferece vantagem quântica por meio de uma abordagem única de design conjunto e aplicação específica.

A IQM está construindo o primeiro computador quântico comercial de 54 qubits da Finlândia com o VTT, e um consórcio liderado pela IQM (Q-Exa) está construindo o computador quântico da Alemanha, que será integrado a um supercomputador HPC para criar um acelerador para pesquisas científicas futuras. A IQM possui escritórios em Paris (França), Bilbau (Espanha), Munique (Alemanha) e Espoo (Finlândia), e emprega mais de 140 pessoas. Mais informações em: www.meetiqm.com

Esta notícia segue os avanços mais recentes da empresa:

- IQM abriu sua quarta subsidiária na Europa. Ela agora tem escritórios na Finlândia, França, Alemanha e Espanha.

- IQM abriu sua instalação exclusiva de fabricação quântica na Finlândia.

- IQM entregou o primeiro marco do projeto de inovação conjunta do computador quântico finlandês com o VTT - o computador quântico de 5 qubits já está operacional.

- IQM está construindo o computador quântico da Alemanha, que será integrado a um supercomputador HPC pela primeira vez, como parte do consórcio Q-Exa.

Sede registrada na Finlândia:

IQM Finland Oy, Keilaranta 19, 02150 Espoo (Finland)

Contato

Global Raghunath Koduvayur, chefe de Marketing e Comunicação Raghunath@meetiqm.com, +35 850 4876509

Alemanha Stefan Rank, gerente de Marketing Stefan.rank@meetiqm.com, +49 170 785 7874

