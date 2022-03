Comunicado do Business Wire :GN CORPORATION

Um método de transporte de córnea de doador de cadáver humano bastante eficiente, desenvolvido por cientistas japoneses, pode aumentar a disponibilidade de olhos doados para milhões de pacientes com cegueira da córnea, à espera de transplante de córnea restaurando a visão. O método OPTRACT, que preserva melhor o tecido bucal e a cartilagem humanos durante o transporte entre hospitais e laboratórios, reverte o envelhecimento celular, além de ter obtido uma patente japonesa para aprimoramento funcional de células imunes sob microgravidade. Essas realizações prenunciam uma estratégia futurista de avaliação das implicações de ambientes interestelares em células humanas a bordo de uma estação espacial sem gravidade, que, se desafiar os danos relacionados ao envelhecimento, pode fornecer soluções para a fragilidade do envelhecimento, opinam os pesquisadores.

A cell repository aboard a space station in zero gravity or in a micro gravity of other planets or inter-stellar space, in which, if aging related implications or damages to cells could be alleviated, storing human stem cells for certain duration, with suitable gravitational forces and then re-infusion, might yield restoration of youth. Accomplishments by OPTRACT method-based transportation of cells and tissues between hospitals and laboratories for regenerative medicine - cell therapy applications, human cadaver corneal transportation across destinations and cryopreservation of stem cells; several published by the Japanese scientists and granted patents, have paved way to these futuristic research strategies of space-age anti-aging solutions. The OPTRACT method based in vitro culture has yielded reversal of senescence of human chondrocytes in the lab, employing proprietary tissue engineering techniques. (Graphic: Business Wire)

As terapias celulares na medicina regenerativa envolvem a coleta de tecidos em hospitais, o transporte para instalações de processamento de células, o isolamento, o cultivo de células e a preservação por períodos variados até o transplante para os pacientes.

Cientistas com experiência interdisciplinar conseguiram as seguintes soluções inovadoras, usando andaimes de polímeros quimicamente compostos:

-- Transporte de córnea de doador de cadáver humano com melhor preservação da densidade endotelial da córnea: https://doi.org/10.1007/s10529-021-03116-y

-- Preservação e transporte de mucosa bucal humana para tratamento de estenose uretral masculina: https://doi.org/10.1089/bio.2021.0079

-- Transporte de cartilagem para terapias celulares ACI e MACI, para tratar danos nas articulações do joelho: https://doi.org/10.1016/j.jor.2022.01.007

-- Logística endotelial da córnea sem cadeia de frio (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24008800/) e tratamento da ceratopatia bolhosa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5840311/

-- Microgravidade, aumentando o óxido nítrico, uma arma de células imunes para destruir o câncer: Patente no Japão: 6757578/2020

-- Criopreservação de medula óssea e células-tronco do sangue do cordão umbilical: Patente no Japão: 6373241/2018

Tendo comprovado a manutenção do fenótipo e melhor viabilidade de células e tecidos humanos sob temperaturas variadas fora do corpo, aprimoramento de células assassinas naturais e reversão da senescência celular em laboratório (https://doi.org/10.1038/s41598-021-93607-9), eles pretendem estudar biologia celular e epigenética no ambiente de gravidade zero de uma estação espacial, para o qual as células podem ser transportadas e armazenadas, se comprovadamente atenuar a senescência, o que pode fornecer pistas para soluções antienvelhecimento, eles propõem.

"Chegou a hora de um projeto dos sonhos de um repositório de células a bordo de uma estação espacial, com institutos afins, que pode anunciar o nascimento de um novo medicamento antienvelhecimento da era espacial", comenta Dr. Shojiro Katoh, presidente do Edogawa Hospital, com esperança radiante, pois seus colaboradores apreciaram um ecossistema saudável no Japão, permitindo o desenvolvimento de novas soluções, sua sinergia com a experiência interdisciplinar e rede global da GN Corp e o suporte da JBM Inc. https://sponsored.bloomberg.com/article/jco/japan-where-high-tech-meets-high-value-foreign-direct-investment

