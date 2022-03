Comunicado do Business Wire :C3.ai

A C3 AI (NYSE: AI), empresa de software de IA Enterprise, anunciou a inauguração de um centro de desenvolvimento de software em Guadalajara, México, para acelerar a criação e produção de aplicações de IA em vários setores, incluindo serviços financeiros, produção, cuidados da saúde, energia e telecomunicações.

O centro será inaugurado no dia 4 de março e a C3 AI contratará cerca de 1.000 desenvolvedores de software já que a demanda para aplicações de IA continua a crescer. A IDC prevê que a receita para o mercado de IA - incluindo software, hardware, e serviços - aumentará para US$ 500 bilhões até 2024, em comparação aos US$ 342 bilhões em 2021.

"Guadalajara tem se tornado um mercado-chave para a inovação tecnológica. Com a amplitude do talento técnico na área, a cidade foi uma escolha natural para continuar o crescimento da nossa presença global", disse o diretor executivo da C3 AI, Thomas M. Siebel. "Estamos ansiosos para construir uma força de trabalho local que ajudará a dar continuidade à nossa meta de desenvolver aplicações de IA para atender às necessidades de nossos clientes em inúmeros setores."

"À medida que Guadalajara continua a crescer como um centro de tecnologia global, estamos orgulhosos de dar as boas-vindas a C3 AI, uma líder global em IA, que promoverá nosso centro e impulsionará a inovação", disse Alfonso Pompa Padilla, secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia do estado de Jalisco, México. "Estamos ansiosos para apoiar a C3 AI e assegurar que seus negócios sejam bem-sucedidos na nossa comunidade."

O Vale do Silício do México

"Agradecemos a confiança da C3 AI em abrir seu novo centro de desenvolvimento em Jalisco. Com excelentes notícias e honras como essas, nosso estado, também conhecido como o Vale do Silício do México, confirma sua liderança como o melhor local na América Latina para inovação, criação e crescimento sustentável", disse Xavier Orendain de Obeso, coordenador de Crescimento e Desenvolvimento Econômico do estado de Jalisco, México.

Como parte das iniciativas de recrutamento e contratação da C3 AI, a empresa reuniu uma equipe global de autodidatas questionadores que estão motivados e treinados para solucionar alguns dos problemas tecnológicos mais desafiadores usando tecnologias de IA.

"A C3 AI é o tipo de negócio visionário que impulsionará o inteiro ecossistema tecnológico de Guadalajara", disse Enrique Cortés Rello, diretor do Centro de Inteligência Artificial, Tecnológico de Monterrey. "Esperamos que nossos alunos e pesquisadores se beneficiem do que acreditamos que será uma interação bastante rica e profunda com a C3 AI."

Potenciais candidatos podem obter mais informações sobre a missão da C3 AI e as vagas em aberto na C3 AI aqui no website da empresa.

Sobre a C3.ai, Inc.

C3 AI é uma empresa de software para aplicação de IA Enterprise. A C3 AI oferece um conjunto de produtos totalmente integrados incluindo a Suite C3 AI, uma plataforma completa para o desenvolvimento, implementação e operação de aplicações de IA Enterprise e aplicações C3 AI, um portfólio de aplicações de IA enterprise SaaS específico que permite a transformação digital de organizações de forma global.

