Celtic e Rangers se enfrentarão pela primeira vez fora da Escócia

Celtic e Rangers, dois grandes rivais da cidade de Glasgow, vão se enfrentar pela primeira vez fora da Escócia. O duelo será na Austrália, durante um torneio durante o mês de novembro, anunciaram autoridades locais.

O clássico entre os dois clubes, conhecido como "Old Firm", é um dos mais antigos e famosos do mundo. As duas equipes participarão entre os dias 16 e 20 de novembro da Sidney Super Cup, torneio de quatro equipes que será completado pelo Sidney FC e pelo Western Sidney Wanderers, ambos da A-League australiana.

"É a primeira vez na história que esta partida icônica será disputada fora da Escócia", disse o ministro do Esporte de Nova Gales do Sul, Stuart Ayres, em um comunicado na noite de quarta-feira. "Será especial", disse Ange Postecoglou, treinador australiano do Celtic Glasgow.

O confronto entre os dois rivais acontecerá no Stadium Australia, com capacidade para 83 mil espectadores, no dia 20 de novembro.

