Canadá revoga status de Rússia e Belarus como nação comercial mais favorecida

O Canadá decidiu revogar o status de nação comercial mais favorecida para Rússia e Belarus, anunciou nesta quinta-feira, 3, a vice-premiê canadense, Chrystia Freeland. O país se torna o primeiro a adotar a medida desde a invasão da Ucrânia, na semana passada, reforçou a líder.

Em discurso transmitido na TV canadense, Freeland disse estar trabalhando junto a aliados e os encorajando a adotar a mesma medida.

"Isso quer dizer que Rússia e Belarus não mais irão receber benefícios - particularmente, baixas tarifas - que o Canadá oferece para membros da Organização Mundial do Comércio (OMC)", detalhou. "Em vez disso, Rússia e Belarus estarão sujeitas a uma taxa de 35% em suas exportações para o Canadá". O único outro país a lidar com a mesma imposição é a Coreia do Norte, disse Freeland.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A vice-primeira-ministra também anunciou novas medidas contra companhias e executivos. "Com isso, o número total de pessoas e entidades que lidam com sanções, ou no processo para tal, pelo Canadá ultrapassa 1 mil, desde a ocupação ilegal russa na Crimeia, desde 2014", completou.

Tags