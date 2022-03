Canadá impõe tarifas de 35% a produtos de Rússia e Belarus

O Canadá revogará o "status" comercial especial de Rússia e Belarus, impondo tarifas de importação de 35% sobre os produtos dos dois países - anunciou a vice-primeira-ministra Chrystia Freeland nesta quinta-feira (3).

"Rússia e Belarus não vão mais se beneficiar das vantagens, em particular das baixas tarifas alfandegárias, que o Canadá oferece aos outros países-membros da Organização Mundial do Comércio", declarou Chrystia, em entrevista coletiva, acrescentando que apenas, até então, apenas a Coreia do Norte estava fora desse regime com o Canadá.

