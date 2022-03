Betis elimina Rayo Vallecano e vai enfrentar o Valencia na final da Copa do Rei

O Betis se classificou para a final da Copa do Rei, dezessete anos depois da última vez, ao empatar em 1 a 1 em casa com o Rayo Vallecano, nesta quinta-feira, no jogo de volta das semifinais, graças a um gol nos acréscimos de Borgia Iglesias.

O gol aos 90+2 minutos deu início à festa no estádio Benito Villamarín e evitou a prorrogação, depois de o português Bebé, com um espetacular gol de tiro livre direto aos 80 minutos, ter empatado provisoriamente o confronto. O Betis acabou fazendo valer a vitória por 2 a 1 conseguida na ida no bairro madrilenho de Vallecas.

