Barty desiste de Indian Wells e Aberto de Miami para se recuperar fisicamente

A australiana Ashleigh Barty, número 1 do tênis feminino, desistiu nesta quinta-feira de competir em Indian Wells e no Miami Open, dois dos torneios mais importantes do calendário, para se recuperar fisicamente após o triunfo no Aberto da Austrália.

"Infelizmente, meu corpo não se recuperou como o esperado após o Aberto da Austrália e não consegui me preparar adequadamente para Indian Wells e Miami", disse Barty em comunicado divulgado pela organização de Indian Wells.

"Acho que não estou no nível necessário para vencer esses eventos e é por isso que decidi me retirar de ambos", disse ela. "Eu amo esses eventos e me entristece não estar lá competindo, mas preparar meu corpo deve ser meu objetivo".

Barty, de 25 anos, conquistou em 29 de janeiro seu primeiro título do Aberto da Austrália ao derrotar a americana Danielle Collins, que tampouco competirá em Indian Wells.

Décima primeira no ranking da WTA, Collins enfrenta problemas físicos que a deixarão afastada pelo menos do torneio do deserto californiano, segundo o comunicado.

O torneio WTA 1000 em Indian Wells, cuja última edição foi vencida pela espanhola Paula Badosa, será realizado de 7 a 20 de março.

O Miami Open, da mesma categoria, acontecerá entre os dias 21 de março e 3 de abril e terá uma nova vencedora depois que Barty venceu as duas últimas edições.

Barty, que possui três títulos de Grand Slam, espera voltar a jogar por seu país na fase classificatória para a Billie Jean King Cup, que começa em 15 de abril.

"Depois de perder a Copa BJK no ano passado, estou ansiosa para vestir verde e dourado novamente", disse ela.

