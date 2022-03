Alemanha teme grande impacto em sua economia com sanções à Rússia

A Alemanha espera que as sanções adotadas pelo Ocidente contra a Rússia, em retaliação à invasão da Ucrânia, tenham "repercussões significativas" em sua própria economia, disse o ministro da Economia, Robert Habeck, nesta quinta-feira(3).

"O impacto das sanções e da guerra é tal que podemos temer que mesmo pequenos distúrbios tenham grandes repercussões", garantiu o ministro alemão.

Estes efeitos são "previsíveis e parcialmente perceptíveis" e enfrentam "uma complexidade que há muitos anos não se via".

Habeck estimou que "as empresas alemãs têm cerca de 20 bilhões de euros investidos na Rússia" e apenas "7.400 são cobertos por seguradoras".

Para compensar as perdas, Habeck anunciou o desbloqueio de alguns auxílios para empresas alemãs presentes na Rússia, mas sem dar detalhes sobre o valor.

"Vamos lançar um programa de crédito (...) para que as empresas em dificuldade possam se beneficiar das taxas de juro favoráveis do Estado", explicou o ministro.

As consequências do conflito na Ucrânia para a Alemanha ocorrem em um momento em que a economia do país já estava em declínio há meses devido à pandemia de coronavírus e à escassez nas cadeias de suprimentos globais.

No quarto trimestre de 2021, o PIB alemão caiu 0,3% e, antes da guerra na Ucrânia, o Bundesbank previu uma nova queda "sensível" na atividade para o início de 2022.

Como resultado das maciças sanções dos países ocidentais contra a Rússia, importantes grupos alemães anunciaram a suspensão de suas operações neste país, além do fornecimento de mercadorias.

"Pode-se temer uma recessão se a economia alemã não tiver capacidade de produzir, ou seja, se o pior cenário realmente ocorrer, mas somos um governo com capacidade de ação, somos um país forte (...) e trabalhamos para que isso não aconteça", disse Habeck.

