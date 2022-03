Agência de classificação S&P reduz nota da dívida russa a "CCC-"

A agência de classificação financeira S&P Global Ratings rebaixou nesta quinta-feira (3) a nota da dívida russa para "CCC-" e advertiu que poderia reduzi-la ainda mais, à medida que as sanções impostas ao país aumentarem o risco de falta de pagamento.

"O conflito militar entre Rússia e Ucrânia desatou uma nova série de sanções governamentais de parte dos países do G7, em particular as que apontam a reservas monetárias do Banco Central da Rússia", que eram até agora um suporte financeiro do país, explicou a agência em um comunicado.

