Agência da ONU diz que Irã aumenta estoque de urânio enriquecido, violando acordo

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), ligada à Organização das Nações Unidas (ONU), afirmou acreditar que o Irã aumentou ainda mais seu estoque de urânio altamente enriquecido, violando um acordo de 2015 com potências mundiais. Em relatório trimestral confidencial, a entidade informou aos países membros, nesta quinta-feira, que o país persa tem estoque estimado de 33,2 kg de urânio enriquecido com até 60% de pureza físsil, um aumento de 15,5 kg desde novembro.

Esse urânio altamente enriquecido pode ser facilmente refinado para fabricar armas atômicas, razão pela qual as potências mundiais tentaram conter o programa nuclear de Teerã.

Diplomatas de alto escalão de Reino Unido, China, França, Alemanha e Rússia têm se reunido com autoridades iranianas em Viena desde novembro para discutir a volta de Teerã à conformidade com o Plano de Ação Abrangente Conjunto de 2015. O pacto aliviou as sanções ao Irã em troca de restrições em seu programa nuclear. Fonte: Associated Press.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags