Verstappen está perto de renovação com a Red Bull para se tornar o mais bem pago da F1

O holandês Max Verstappen, campeão mundial de Fórmula 1, estaria perto de renovar seu contrato com a equipe Red Bull "por uma duração de quatro a cinco anos", segundo informou o jornal De Telegraaf nesta quarta-feira.

Segundo o jornal holandês, Verstappen, cujo contrato expirava no final de 2023, "vai apostar na duração da sua atual equipe" e se tornar o piloto de F1 mais bem pago, com "salário estimado em 50 milhões de euros (55,8 milhões de dólares) por temporada".

Seu rival Lewis Hamilton (Mercedes), sete vezes campeão mundial, com contrato até o final de 2023, é atualmente o piloto mais bem pago.

Oitavo atleta mais bem pago do mundo em 2021, segundo a revista Forbes, o britânico ganharia 62 milhões de dólares por suas atividades esportivas, com um salário fixo de 55 milhões.

Questionado pela agência holandesa ANP, um porta-voz da Red Bull não quis negar ou confirmar esta informação.

"Não comentamos esta publicação, mas podemos dizer com certeza que as conversas estão no caminho certo. Esperamos poder comunicar algo antes do final desta semana", declarou o porta-voz.

O belga-holandês (que corre com licença holandesa) começou sua carreira na F1 na Toro Rosso em 2015 aos 17 anos, antes de ser contratado pela Red Bull em 2016, com quem disputou 118 GPs (20 vitórias).

Verstappen conquistou seu primeiro título mundial em 2021.

"Minha equipe sabe que eu quero e que podemos ficar juntos por 10 ou 15 anos. Espero que me deixem fazer isso", disse Max Verstappen a repórteres após seu primeiro título mundial em Abu Dhabi em dezembro passado.

"Vamos falar sobre uma renovação e talvez concluí-la", respondeu Helmut Marko, conselheiro esportivo da Red Bull Racing responsável pela política de pilotos, segundo a agência ANP.

A temporada de 2022 começa em 20 de março no Bahrein, após três dias de testes na ilha do Golfo (10 a 12 de março).

