Valencia vence Athletic Bilbao e volta à final da Copa do Rei após três anos

O Valencia se classificou nesta quarta-feira para a final da Copa do Rei graças ao triunfo por 1 a 0 sobre o Athletic Bilbao (1-1) no jogo de ida em San Mamés), com o qual a equipe 'che' volta a disputar o título três anos depois de se sagrar campeã em 2019.

O único gol do jogo foi marcado pelo português Gonçalo Guedes pouco antes do intervalo (42).

O time de José Bordalás vai enfrentar na final em Sevilha, na quinta-feira, o vencedor da outra semifinal, entre Betis e Rayo Vallecano (2-1 na ida).

Com um estádio Mestalla em ebulição, os 22 protagonistas iniciais posaram para a foto oficial intercalados e em frente ao slogan 'Futebol pela paz', aludindo à guerra na Ucrânia após a invasão russa.

Ainda antes da partida, a equipe basca, que eliminou Barcelona e Real Madrid, já tinha sofrido o seu primeiro revés, o desfalque de última hora do lateral-direito Óscar de Marcos por problemas de estômago. Iñigo Lekue acabou sendo titular com a difícil missão de enfrentar o ponta Bryan Gil.

Mas a primeira chance veio dos jogadores do técnico Marcelino. Um chute de Mikel Vesga de fora da área que em que a bola subiu demais (2).

Os 'rojiblancos' - que jogaram de verde nesta quarta-feira - criaram perigo no contra-ataque, como em um mano a mano de Iñaki Williams que foi interceptado pelo georgiano Giorgi Mamardashvili.

Mas muito pouco depois veio o gol do time da casa. Um cruzamento para a área de falta foi afastado pela defesa, a bola chegou a Guedes, que soltou uma bomba de meia altura de longe sem chances para Julen Agirrezabala.

O Valencia, cujo capitão José Luis Gaya teve de ser substituído devido a uma lesão, fez o mais difícil, marcando um gol com efeito psicológico pouco antes do intervalo.

O segundo tempo foi mais trabalhado, e com mais interrupções, e nem mesmo as mudanças feitas por Marcelino trouxeram mais perigo para o gol local.

No final, a alegria foi do time da casa, e os bascos, finalistas das edições de 2020 (adiadas para o ano seguinte devido à pandemia) e 2021, ambas perdidas, terão que esperar mais tempo para conquistar um título que não conseguem desde 1984.

