O ecretário do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia, Oleksiy Danilov, disse fontes dentro do FSB, o serviço de inteligência russo, deram a Kiev a inteligência necessária para rastrear os assassinos

Na última terça-feira, 1º, dois Esquadrões da Morte de elite, enviados pela República da Chechênia para matar o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foram neutralizados. De acordo com alto funcionário ucraniano, a intervenção contra o assassinato ocorreu graças a informações russas vazadas.

Oleksiy Danilov, secretário do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia, disse à TV ucraniana que fontes dentro do FSB, o serviço de inteligência russo, deram a Kiev a dados necessários para rastrear os assassinos. “Eles foram divididos em dois grupos, nós os estávamos rastreando. Um grupo foi tratado perto de Hostomel, [noroeste de Kiev] o outro está em nossa mira. Não vamos desistir de nosso presidente, nosso país”, afirmou Danilov. “Esta é a nossa terra, vá embora.”

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro com o objetivo de derrubar o governo ucraniano pró-ocidente. Desde então, o próprio Zelensky disse que esperava ser o principal alvo. Ele chegou a afirmar, em uma mensagem de vídeo aos líderes europeus que “está pode ser a última vez que vocês me vêem vivo”.

Na semana passada, Ramzan Kadyrov, líder da Chechênia e aliado de Putin, confirmou a presença de combatentes chechenos na Ucrânia e exortou os ucranianos a derrubarem seu governo. No entanto, especula-se que os chechenos não são os únicos a estarem caçando o presidente ucraniano.

O que se acredita é que membros do Grupo Wagner estejam operando na Ucrânia com ordens para assassinar o presidente. O grupo representa uma influente força mercenária russa, que supostamente cometeu crimes de guerra em nome do Kremlin em diversos países, como a Síria.

