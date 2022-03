Real Sociedad vence Mallorca (2-0) e assume sexto lugar no Espanhol

A Real Sociedad venceu por 2-0 em sua visita ao Mallorca, nesta quarta-feira, num jogo que tinha sido adiado em janeiro pela 21ª rodada da Liga espanhola, e subiu para o sexto lugar, dentro das posições de classificação europeia.

David Silva brilhou especialmente no primeiro tempo e foi o responsável pela abertura do placar, aos 35 minutos, depois de tabelar com Mikel Merino, que devolveu para o veterano marcar com um chute colocado.

Merino, aproveitando um rebote após sua primeira cabeçada, e fechou o placar em 2 a 0 aos 62 minutos.

Após a goleada de 4 a 0 que havia sofrido no clássico diante do Athletic Bilbao em 20 de fevereiro e a eliminação na semana passada na Liga Europa contra o RB Leipzig, a Real Sociedad conseguiu emendar duas vitórias no campeonato para tentar voltar aos trilhos.

No fim de semana passado, venceu o Osasuna por 1 a 0 em casa.

Seu próximo compromisso não será fácil, já que a equipe basca visita no sábado o líder da LaLiga, o Real Madrid, no Santiago Bernabéu.

Quanto à zona da Liga dos Campeões, a Real Sociedad ficou a um ponto do Barcelona (4º).

Já o Mallorca (16º) continua em perigo e está apenas cinco pontos acima da zona de rebaixamento.

-- Partida que havia sido adiada da 21ª rodada:

- Quarta-feira:

Mallorca - Real Sociedad 0 - 2

Gols:

Real Sociedad: Silva (35), Merino (62)

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 60 26 18 6 2 52 20 32

2. Sevilla 54 26 15 9 2 39 18 21

3. Betis 46 26 14 4 8 48 32 16

4. Barcelona 45 25 12 9 4 46 28 18

5. Atlético de Madrid 45 26 13 6 7 47 34 13

6. Real Sociedad 44 26 12 8 6 27 25 2

7. Villarreal 42 26 11 9 6 47 25 22

8. Athletic Bilbao 37 26 9 10 7 29 25 4

9. Valencia 33 26 8 9 9 38 42 -4

10. Celta Vigo 32 26 8 8 10 29 28 1

11. Osasuna 32 26 8 8 10 25 31 -6

12. Rayo Vallecano 31 25 9 4 12 28 30 -2

13. Elche 29 26 7 8 11 28 37 -9

14. Espanyol 29 26 7 8 11 31 40 -9

15. Getafe 27 26 6 9 11 26 30 -4

16. Mallorca 26 26 6 8 12 23 41 -18

17. Granada 25 26 5 10 11 27 40 -13

18. Cádiz 21 26 3 12 11 21 39 -18

19. Alavés 21 26 5 6 15 21 44 -23

20. Levante 18 26 3 9 14 28 51 -23

