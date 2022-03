Procuradoria espanhola arquiva investigações contra rei emérito Juan Carlos

A Procuradoria espanhola anunciou nesta quarta-feira (2) que estava arquivando todas as investigações em torno das suspeitas sobre a origem nebulosa da fortuna do rei emérito Juan Carlos, que reside em Abu Dhabi desde meados de 2020 para fugir dos escândalos.

A Procuradoria indicou em seu documento, ao qual a AFP teve acesso, que "convém acordar (...) o arquivamento do processo investigativo", motivo pelo qual desiste de apresentar queixa ao Supremo Tribunal contra Juan Carlos de Borbón, de 84 anos, pai do atual monarca, Felipe VI.

"A investigação realizada (...) não permite que nenhuma ação penal seja tomada contra Juan Carlos de Borbón", ex-chefe de Estado espanhol entre 1975 e 2014, disse a Procuradoria, que tinha três linhas de investigação abertas.

A mais importante delas procurou determinar se ele cobrou comissões pela adjudicação a duas empresas espanholas de um contrato para a construção de um trem de alta velocidade na Arábia Saudita em 2011.

Uma transferência em 2008 de 100 milhões de dólares por parte do rei da Arábia Saudita a uma conta suíça da qual Juan Carlos era beneficiário no centro desta primeira investigação.

Mas a Procuradoria concluiu que foi "um presente" recebido por Juan Carlos.

As outras investigações se referiam ao possível uso pelo rei emérito de cartões de crédito vinculados a contas bancárias em nome de um empresário mexicano e de um coronel da Aeronáutica, enquanto a última buscava informações sobre um possível fundo vinculado a Juan Carlos na ilha de Jersey.

Nas suas investigações, a Procuradoria encontrou "diversas razões" para arquivar todas as investigações: "insuficiência de provas incriminatórias, prescrição do crime, inviolabilidade do chefe de Estado (enquanto rei) e a regularização fiscal".

Sentindo a pressão, Juan Carlos fez dois ajustes fiscais de cerca de 5 milhões de euros (5,66 milhões de dólares) desde o final de 2020 por rendas não declaradas em vários exercícios fiscais, para tentar evitar inquéritos.

Este arquivamento ocorre após uma decisão semelhante do tribunal suíço em dezembro.

O advogado do rei emérito em Madri comemorou que a Procuradoria não tenha encontrado "nenhum ilícito atribuível" a Juan Carlos e informou em uma carta que comunicará "pessoalmente nos próximos dias" o arquivamento ao rei emérito.

