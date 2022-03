Premier League decide manifestar publicamente apoio à Ucrânia

A Premier League, liga de futebol profissional da Inglaterra, anunciou nesta quarta-feira (2) medidas para demonstrar apoio à Ucrânia, vítima de uma invasão russa, como braçadeiras com as cores azul e amarela da bandeira ucraniana, que serão usadas pelos capitães das 20 equipes.

"A Premier League e seus clubes condenam de todo o coração as ações da Rússia e mostrarão seu apoio ao povo ucraniano durante os jogos do fim de semana", dizia o comunicado da Premier League.

"Pedimos o retorno da paz e nossos pensamentos estão com aqueles que estão sendo afetados", acrescenta o texto.

Durante a 28ª rodada, que será disputada de 5 a 7 de março, os capitães de todos os clubes usarão uma braçadeira com as cores da Ucrânia.

Além disso, haverá "um momento de reflexão e solidariedade", provavelmente na forma de um minuto de silêncio ou aplausos, acontecerá antes do do início dos jogos.

Os telões dos dez estádios que sediarão as partidas exibirão a mensagem "O futebol está unido", sobre fundo azul e amarelo, enquanto o logo da Premier League já exibe as cores do país do Leste Europeu em suas redes sociais.

Clubes, jogadores e torcedores não esperaram a posição da Premier League para mostrar sua solidariedade antes do fim de semana.

Os jogadores do Manchester United e do Watford se reuniram no círculo central atrás de uma faixa com a palavra 'Paz' escrita em seis idiomas, um deles russo, antes do início da partida.

Durante a partida entre Brighton e Aston Villa, o lateral dos 'Vilões', Matty Cash, polonês recentemente nacionalizado, homenageou seu companheiro de equipe Tomasz Kedziora, que joga no Dínamo de Kiev, exibindo a mensagem ' Tomasz Kedziora + sua família, fiquem fortes, meu irmão", ao lado do desenho de um coração.

Este gesto rendeu ao jogador um cartão amarelo porque ele tirou completamente a camisa, entretanto a Premier League deu instruções para que os jogadores não sejam penalizados pelas manifestações em favor da paz no conflito.

A final da Copa da Liga entre Liverpool e Chelsea no último domingo também foi antecedida por um minuto de aplausos, depois que os dois capitães entraram em campo com coroas de flores com as cores da Ucrânia.

