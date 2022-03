PRINCIPAL NOTÍCIA

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Tropas russas chegam em Kharkiv e anunciam que tomaram o controle da cidade de Kherson

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Tropas russas chegam a Kharkiv e anunciam que controlam Kherson, no sul da Ucrânia

Tropas russas desembarcaram nesta quarta-feira em Kharkiv (leste), a segunda maior cidade ucraniana, e anunciaram que tomaram o controle de Kherson (sul), no sétimo dia da invasão ordenada por Vladimir Putin, que foi chamado por Joe Biden de "ditador" e vê seu país como alvo de fortes sanções por parte do Ocidente.



NAÇÕES UNIDAS:

Assembleia Geral da ONU vota sobre conflito russo-ucraniano

Após dois dias de discursos de mais de cem de países no Fórum da Assembleia Geral das Nações Unidas para defender a paz e a segurança, nesta quarta-feira (2) se vota um projeto de resolução de condenação sobre a invasão russa da Ucrânia.



WASHINGTON:

Biden chama Putin de "ditador" e afirma que americanos estão ao lado do povo ucraniano

Joe Biden se apresentou como um presidente unificador e líder do mundo livre contra Vladimir Putin, a quem chamou de "ditador russo" que subestimou a resposta do Ocidente à invasão da Ucrânia, em seu primeiro discurso sobre o Estado da União.



WASHINGTON:

Em bloco, Biden e Congresso americano ficam de pé pela Ucrânia

Com lágrimas nos olhos, a embaixadora ucraniana nos Estados Unidos, Oksana Markarova, respondeu com o punho erguido aos aplausos do Congresso americano, que, a pedido do presidente Joe Biden, levantou-se em bloco, na terça-feira (1º), para apoiar a Ucrânia perante a invasão russa



KIEV:

Bombardeio russo em Kiev atinge área próxima a local simbólico de massacre nazista

Durante a madrugada, uma fina camada de neve cobre os corpos, deitados na estrada, das cinco pessoas que morreram no bombardeio russo contra a torre de televisão de Kiev, perto do local simbólico de um massacre nazista. Ninguém se atreve a chegar perto dos corpos.



KIEV:

Os "sabotadores" russos infiltrados viram obsessão na Ucrânia

Para desmascarar um "infiltrado" russo os moradores de Kiev obrigam os suspeitos a pronunciar a palavra "palyanytsa", nome de um pão tradicional ucraniano, que nenhum russo consegue falar corretamente.



SHEGYNI:

Medo e solidariedade na fronteira entre Ucrânia e Polônia

O caos do início se dissipou, mas milhares de ucranianos ainda esperam no frio para entrar na Polônia. Suas histórias misturam medo de uma guerra que não esperavam, mas também emoção pela solidariedade que encontraram.



PARIS:

Especialistas desaconselham ação de hackers em guerra Rússia-Ucrânia

Um exército de hackers voluntários se levanta no ciberespaço para defender a Ucrânia sob ataque: a imagem pode seduzir, mas os especialistas pedem aos geeks e outros "hacktivistas" a não se envolverem em uma guerra potencialmente muito perigosa.



ISTAMBUL:

Drones turcos: alto rendimento e preço baixo

Os drones turcos comprados pela Ucrânia entraram em combate nas primeiras horas da invasão lançada pela Rússia. Esses aparatos são o orgulho da Turquia - têm alto desempenho e baixo custo -, mas agora entram em território menos favorável.



NOVA YORK:

ExxonMobil, Apple e Boeing, as gigantes dos EUA que romperam laços com Moscou

Apple, ExxonMobil e Boeing anunciaram na terça-feira a retirada ou congelamento de seus negócios na Rússia, à medida que mais gigantes corporativos americanos tomam medidas nesse sentido após a invasão da Ucrânia.



=== OUTRAS NOTÍCIAS ===

JERUSALÉM:

Chanceler alemão Scholz visita Israel em meio à guerra na Ucrânia

O chanceler alemão, Olaf Scholz, fez, na quarta-feira (2), sua primeira visita a Israel desde que assumiu o cargo, em meio à invasão russa à Ucrânia e aos esforços internacionais para se chegar a um acordo com o Irã sobre seu programa nuclear.



ESTOCOLMO:

Grupo sueco Ericsson, acusado de corrupção no Iraque, cada vez mais no olho do furacão

Forçado a reconhecer publicamente possíveis subornos no Iraque, alguns dos quais podem ter ido para os cofres do grupo Estado Islâmico (EI), a Ericsson, gigante sueca de telecomunicações, anunciou nesta quarta-feira (2) que é mais uma vez alvo da justiça americana.



HONG KONG:

Hong Kong em caos com testes maciços de covid-19

Hospitais lotados, prateleiras vazias nos supermercados e locais de quarentena pavorosos: Hong Kong está um caos com um surto crescente de covid-19, enquanto o centro financeiro, normalmente conhecido por sua eficiência, se prepara para testar todos os habitantes.



BOGOTÁ:

Retrato angustiante de uma família que enfrenta a fome na Colômbia

Fome na Colômbia? Uma agência da ONU sugeriu isso, provocando revolta no governo. Alheia à polêmica, em sua casa de latão, Heidy Garzón se angustia: ela não sabe se hoje seus filhos poderão ter três refeições.



VINALES:

Escassez em Cuba atinge produção de charutos

Desde que seu bisavô começou a cultivar folhas de tabaco nos campos de Viñales, Yurisniel Cabrera, seu pai e seu avô seguiram essa tradição para que Cuba pudesse produzir seus emblemáticos charutos. Este ano, porém, a colheita diminuirá, devido à falta de fertilizantes.



=== ECONOMIA ===

BRUXELAS:

UE exclui sete bancos russos do sistema de transações financeiras SWIFT

Os 27 países da União Europeia (UE) excluíram nesta quarta-feira (2) sete bancos russos do sistema financeiro internacional SWIFT, mas pouparam dois ligados à venda de hidrocarbonetos, e proibiram os veículos de comunicação RT e Sputnik de transmitir na Europa com efeito imediato, segundo o Diário Oficial.



PARIS:

Bolsas europeias se recuperam e commodities disparam

As Bolsas europeias se recuperavam nesta quarta-feira (2), apagando boa parte das perdas da véspera, enquanto petróleo, gás e alumínio disparavam pela guerra na Ucrânia.



=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

NAIRÓBI

ONU decide criar tratado mundial contra a poluição plástica

A ONU concordou nesta quarta-feira (2) em iniciar as negociações para o primeiro acordo global contra a poluição plástica, uma iniciativa histórica na luta pela preservação da biodiversidade.



=== ESPORTE ===

PARIS:

Os atletas ucranianos que aderiram à guerra

Muitos atletas ucranianos se mobilizaram contra a invasão russa de seu país, alguns chegando ao ponto de pegar em armas.



PEQUIM:

Atletas russos e bielorrussos autorizados a participar dos Jogos Paralímpicos de Inverno

Os atletas russos e bielorrussos foram autorizados a disputar os Jogos Paralímpicos de Inverno de Pequim, que começam na sexta-feira (4), apesar do conflito na Ucrânia, anunciou o Comitê Paralímpico Internacional (CPI).



