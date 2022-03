Nadal disputará ATP 500 de Barcelona antes de Roland Garros

Rafael Nadal disputará no próximo mês o Barcelona Open, torneio ATP 500 tradicionalmente conhecido como Conde de Godó, confirmou nesta quarta-feira a organização do evento.

O espanhol, em sua preparação para Roland Garros, buscará o décimo terceiro título em Barcelona desde o primeiro conquistado em 2005.

"Ter Rafa em Barcelona é muito importante para o torneio e a expectativa será máxima para saber até onde ele pode ir", disse o diretor do torneio, David Ferrer, ex-tenista profissional espanhol, finalista em Roland Garros em 2013.

"O que Nadal está fazendo é algo único que ficará na história e é muito emocionante poder testemunhar isso", acrescentou. "Rafa é uma lenda neste esporte e temos que aproveitá-lo enquanto podemos", disse ele.

Nadal fez um início de temporada sensacional com sua vitória no Aberto da Austrália em janeiro, saindo de uma desvantagem na final contra Daniil Medvedev, depois de perder por dois sets a zero.

Foi o 21º título de Grand Slam do espanhol de 35 anos, que superou Roger Federer e Novak Djokovic se tornando o tenista masculino com mais títulos de 'majors' de todos os tempos.

Nadal também venceu o torneio de Acapulco no último final de semana, depois de derrotar o novo número 1 do mundo, Medvedev, nas semifinais.

O torneio Barcelona ATP 500 começará em 16 de abril, um mês antes do início de Roland Garros, no final de maio.

O espanhol buscará o décimo quarto título em Paris e ampliar assim seu recorde de vitórias em Roland Garros, depois de ter sido eliminado por Novak Djokovic nas semifinais do ano passado.

