Míssil atinge prédio na Ucrânia enquanto homem gravava vídeo; veja imagens

O vídeo de um foguete atingindo um prédio enquanto um homem gravava um vídeo próximo ao local da explosão está repercutindo nas redes sociais. Na filmagem, é possível ouvir o barulho do objeto se aproximando e a destruição causada pelo impacto. As informações são do portal UOL.

As imagens foram compartilhadas pelo ex-embaixador da Ucrânia na Áustria, Olexander Scherba, e circula em canais de mídia independente da Ucrânia e no Telegram.

O homem, que falava sobre doações, seria um voluntário, segundo veículos de imprensa da Europa, mas ainda não há informações sobre sua identidade ou estado de saúde após o ataque.

Volunteer nearly killed while recording a video message. #PutinWarCriminal pic.twitter.com/40b9iCMvCh — olexander scherba (@olex_scherba) March 2, 2022

O conflito entre russos e ucranianos chega, nesta quarta-feira, 2, ao sétimo dia de duração. Nas últimas horas, os russos intensificaram bombardeios em cidades importantes da Ucrânia como Kharkiv e Kiev.

Kharkiv, segunda maior cidade do país, registrou a presença de paraquedistas russos que pousaram na cidade na tentativa de tomar o controle local.

O governo ucraniano diz ter matado cerca de seis mil soldados russos e derrubado dezenas de aeronaves. O número de civis mortos, segundo o governo, teria passado de dois mil. Os russos não citam números.

A rocket hit a residential building while a volunteer was recording a video pic.twitter.com/dY7fyEmc2a — NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2022

