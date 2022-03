Milhares de australianos em alerta devido às fortes inundações

Pelo menos 13 pessoas morreram nas inundações na costa leste da Austrália, que foi atingida fortemente por uma tempestade que se moveu em direção a Sydney, a maior e mais populosa cidade do país, nesta quarta-feira (2), onde centenas de milhares de pessoas estão em risco, segundo os serviços de informação.

Uma semana de fortíssimas chuvas fez com que rios e reservatórios transbordassem, causando caos em uma área de 800 quilômetros de extensão.

Mais de 30 alertas de evacuação foram emitidos de Brisbane a Sydney e várias barragens correm o risco de transbordar, com algumas perto de Sydney enfrentando o risco de quebrar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Moradores aterrorizados buscaram refúgio em áreas altas, em centros de evacuação improvisados ou nos telhados de casas e prédios, esperando por um barco ou helicóptero para resgatá-los.

"As inundações vieram mais rápido e mais alto do que o esperado", disse Lucy Wise, moradora da cidade de Lismore. "A chuva não parou e a água subiu muito rápido", disse ela à AFP.

Com o nível da água subindo durante a noite, ela pegou seu filho sonolento de dois anos, colocou um colete salva-vidas nele e subiu no telhado de sua casa para se abrigar.

"Ficamos lá em silêncio enquanto a chuva continuava caindo. Nunca vi uma chuva tão forte na minha vida", completou.

Wise e seu filho acabaram sendo resgatados de barco, porém as autoridades disseram que as inundações vitimaram 13 pessoas nos estados de Queensland e Nova Gales do Sul.

"Hoje o foco está em Sydney. Esperamos chuva forte à tarde até à noite de amanhã" quinta-feira, disse o vice-primeiro-ministro de Nova Gales do Sul, Peter Toole, em entrevista coletiva. A cidade tem uma população de 5 milhões.

A represa de Warragamba, a principal de Sydney, atingiu a capacidade máxima e começou a transbordar na manhã de quarta-feira, afirmou Toole.

"Existem centenas de milhares de pessoas afetadas pelos alertas que estamos emitindo", disse Carlene York, comissária dos Serviços de Emergência do Estado.

Por sua vez, o meteorologista Ben Nomensino, do @Weatherzone, descreveu o sistema climático atual como "um rio atmosférico" com "uma longa zona de umidade do ar que avança em uma direção".

Na cidade costeira de Ballina, em Nova Gales do Sul, cerca de 55 pacientes foram transferidos de um hospital durante a noite, antes da chegada de um maremoto de água do mar misturado com a água do rio Richmond, que havia transbordado.

Os cientistas dizem que as mudanças climáticas tornaram os incêndios, inundações e ciclones na Austrália mais frequentes e intensos.

"A Austrália está na linha de frente das mudanças climáticas severas. As temperaturas estão subindo mais rápido na Austrália do que a média global e temperaturas mais altas significam que a atmosfera retém mais umidade e as chuvas se tornam mais extremas", disse Hilary Bambrick, especialista da Universidade de Tecnologia de Queensland. .

mad-djw/arb/dhc/je/mas/zm/gf

Tags