Juventus vence Fiorentina nos acréscimos (1-0) na ida das semifinais da Copa da Itália

A Juventus de Turim conseguiu uma pequena vantagem nesta quarta-feira no estádio da Fiorentina ao vencer por 1 a 0 com um gol nos acréscimos (90+1) na partida de ida das semifinais da Copa da Itália, em que o time local teve amplo domínio do jogo.

Quando o resultado inicial parecia que não ia mudar, da mesma forma que ocorreu no clássico entre Milan e Inter de terça-feira, um cruzamento do colombiano Juan Cuadrado - que havia entrado em campo após o intervalo - foi mal dominado e desviado para o próprio gol pelo zagueiro da 'Viola' Lorenzo Venuti.

A torcida local não parava de vaiar seu ex-ídolo, o atacante sérvio Dusan Vlahovic, que assinou com a Juve em janeiro passado, e que foi discreto nesta quarta-feira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O novo atacante da Fiorentina, Jonathan Ikoné, que chegou no mercado de janeiro vindo do Lille para substituir Vlahovic, teve as melhores chances da 'Fiore' no estádio Artemio Franchi, uma delas em um chute em que a bola bateu na trave (48).

Depois, o time da casa diminuiu o ritmo e a Juve, estimulada pela entrada em campo do espanhol Álvaro Morata aos 59 minutos, conseguiu uma pequena vantagem, mas que pode ser crucial para a partida de volta, no dia 21 de abril.

dlo/iga/dr/aam

Tags