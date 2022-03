Geórgia vai pedir 'imediatamente' adesão à UE (partido no poder)

A Geórgia solicitará "imediatamente" a adesão à UE, declarou o partido no poder neste país do Cáucaso, que tem relações delicadas com Moscou, depois que a Ucrânia solicitou sua entrada no bloco europeu em resposta à invasão russa.

O presidente do partido Sonho Georgiano, Irakli Kobakhidze, anunciou em coletiva de imprensa a "decisão de requerer imediatamente a entrada na UE", acrescentando que pediu a Bruxelas que analise "com urgência" este pedido e que confira à Geórgia o estatuto de candidato à entrada na União.

