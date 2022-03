Gás natural alcança recorde de 194,715 euros por MWh na Europa

O preço do gás natural na Europa alcançou nesta quarta-feira o recorde histórico de 194,715 euros por megawatt-hora (MWh), devido ao temor dos investidores de uma ruptura no fornecimento de energia russa com a guerra da Ucrânia.

O preço de referência do gás natural na Europa, o TTF holandês, disparou e atingiu o máximo histórico de 194,715 euros por MWh, enquanto o gás britânico para entrega em abril era negociado a 463,83 pence por therm (unidade de técnica de calor), se aproximando do recorde de dezembro de 470,83.

