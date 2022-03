G7 busca impedir que Rússia burle sanções usando criptoativos

As potências do G7 estudam formas de evitar que pessoas e instituições russas que foram alvo de sanções pela invasão da Ucrânia usem criptomoedas para burlar os dispositivos de controle, informou nesta quarta-feira (2) o ministro das Finanças da Alemanha, Christian Lindner.

"Deveremos tomar medidas para impedir que as pessoas e as instituições desta lista usem criptomoedas que não são reguladas. Temos agido neste sentido no âmbito da presidência alemã do G7", informou Lindner em um comunicado.

