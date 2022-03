Dzyuba, capitão da seleção russa, denuncia "duplo padrão" das sanções

O capitão da seleção russa de futebol, Artem Dzyuba, denunciou nesta quarta-feira o "duplo padrão" que caracterizam, na sua opinião, as sanções desportivas produzidas contra o seu país em consequência da invasão da Ucrânia.

"Sou contra duplos padrões. Por que alguns têm todos os direitos enquanto somos acusados de todos os males? Por que todos gritam juntos que esporte e política não devem se misturar, mas, ao mesmo tempo, pela primeira vez, quando se trata da Rússia, esquecem completamente desse princípio?", perguntou o jogador do Zenit de São Petersburgo em uma mensagem no Instagram.

Após o ataque à Ucrânia pelo exército da Rússia, muitas federações internacionais decidiram excluir os atletas russos de suas competições. É o caso da Fifa, que excluiu a Rússia das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

"Sou contra a discriminação com base na nacionalidade. Não tenho vergonha de ser russo", disse Dzuyba. "E não entendo por que os atletas devem sofrer agora", acrescentou, lamentando a "maldade, sujeira e bile que estão sendo derramados sobre todos os russos" e indicando que a guerra "é horrível".

As palavras do capitão russo aparecem também como uma resposta ao jogador ucraniano do West Ham, Andriy Yarmolenko, que criticou o silêncio dos jogadores russos na noite de terça-feira, levantando uma pergunta: "por que vocês estão sentados como idiotas e não dizem nada?".

Destacando que não quis "se pronunciar sobre o que se passa na Ucrânia" porque não é "um especialista em política", Dzyuba reagiu mas para manifestar a sua solidariedade com as vítimas da guerra.

Mas enviou uma mensagem indireta: "Para alguns dos meus coleguinhas de trabalho, que permanecem sentados sobre suas bundas em suas mansões particulares na Inglaterra e falam besteira, isso não pode nos afetar, entendemos tudo".

Dzyuba concluiu seu texto com "Paz e bondade para todos!"

