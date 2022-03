Comunicado do Business Wire :Zebra Technologies Corporation

A Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA), inovadora na borda empresarial com soluções e parceiros que possibilitam que empresas obtenham avanços de desempenho, anunciou hoje que foi reconhecida pelo Gartner, Inc. como Líder no Magic Quadrant para Serviços de Localização Interna. Este é o terceiro ano consecutivo que a Zebra Technologies é considerada Líder nesse quadrante. Uma cópia gratuita do relatório na íntegra está disponível no site da Zebra Technologies.

"A Zebra Technologies tem orgulho de ser reconhecida pelo Gartner como Líder no Magic Quadrant de 2022 para Serviços de Localização Interna pelo terceiro ano seguido", afirmou Matt Seltz, gerente geral de soluções de localização da Zebra Technologies. "A Zebra oferece visibilidade operacional sobre a localização de ativos juntamente com seu uso e estado para que os clientes implementem otimizações de fluxo de trabalho. Acreditamos que o posicionamento no Magic Quadrant do Gartner reflete nossa capacidade de transformar o físico em digital para que organizações percebam o que está acontecendo em suas operações, analisem esses dados para obterem valiosas percepções e ajam a partir dessas percepções para tomarem decisões mais inteligentes."

Com mais de 50 anos de experiência e inovação, a Zebra é uma importante fornecedora de soluções de localização que abrangem desde etiquetas RAIN RFID passivas até o monitoramento ativo e em tempo real de atletas para transformar dados de borda em valor comercial. Disponíveis no ecossistema de parceiros de canal PartnerConnect da Zebra, suas soluções de localização, monitoramento e rastreamento possibilitam que empresas percebam o que está ocorrendo, analisem ou prevejam as implicações, e decidam as melhores ações a tomar em tempo real. As soluções de localização da Zebra empregam tecnologias como Wi-Fi, dados de telefonia móvel, GPS, Bluetooth Low Energy (BLE), banda ultralarga (ultra-wideband, UWB), comunicação por luz visível (visible light communications, VLC), RFID UHF e sensores de movimento para que possam se integrar e sobressair nos ambientes já utilizados pelos clientes.

INFORMAÇÕES PRINCIPAIS:

-- A Zebra Technologies é reconhecida pelo Gartner como Líder no Magic Quadrant para Serviços de Localização Interna pelo terceiro ano consecutivo.

-- As soluções de localização da Zebra possibilitam aplicações orientadas a segurança, monitoramento de espécimes, coleta, marketing direcionado, wayfinding e rastreamento de ativos para dispositivos perdidos ou mal posicionados em lojas, depósitos, centros de distribuição, hospitais, arenas esportivas e outros ambientes.

-- A Zebra e seu ecossistema global de parceiros PartnerConnect incorporam computação móvel, leitura de códigos de barras, RFID, impressão térmica e tecnologias de sensores de localização, temperatura e movimento para melhorar a experiência de compra, monitorar e gerenciar estoque, e aumentar a eficiência da cadeia de abastecimento e do tratamento de pacientes.

Gartner, Magic Quadrant for Indoor Location Services [Quadrante Mágico do Gartner para Serviço de Localização Interna], Tim Zimmerman, Annette Zimmermann, 23 de fevereiro de 2022.

Aviso obrigatório de isenção de responsabilidade:

O Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa, tampouco aconselha usuários de tecnologia a selecionarem somente aqueles fornecedores com as mais altas qualificações ou outras designações. As publicações de pesquisa do Gartner consistem em opiniões da organização de pesquisa do Gartner e não devem ser interpretadas como fatos. O Gartner isenta-se de qualquer garantia - expressa ou implícita - relativa a essa pesquisa, inclusive qualquer garantia de comercialização ou aplicabilidade para um fim em particular.

Gartner e Magic Quadrant são marcas registradas do Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas nos Estados Unidos e internacionalmente, e são utilizadas neste documento com a devida permissão. Todos os direitos reservados

SOBRE A ZEBRATECHNOLOGIES

A Zebra (NASDAQ: ZBRA) possibilita que organizações prosperem na economia sob demanda ao tornarem todos os trabalhadores da linha de frente e ativos na borda visíveis, conectados e totalmente otimizados. Com um ecossistema de mais de 10 mil parceiros em mais de 100 países, a Zebra atende a clientes de todos os portes - inclusive 94% das empresas Fortune 100 - com um premiado portfólio de hardware, software, serviços e soluções que digitalizam e automatizam fluxos de trabalho. Cadeias de abastecimento se tornam mais dinâmicas, clientes e pacientes passam a ser mais bem atendidos, e trabalhadores se engajam mais quando utilizam as inovações da Zebra que os ajudam a perceber, analisar e agir em tempo real. A Zebra ampliou recentemente seu portfólio de automação industrial com a aquisição da Fetch Robotics e aumentou seus recursos de software de visão de máquina e inteligência artificial ao adquirir a Adaptive Vision e a antuit.ai. A Zebra ocupa a 25.ª posição na primeira lista daNewsweekdos 100 Locais de Trabalho mais Apreciados dos Estados Unidos e a 79.ª posição na lista dos 500 Melhores Empregadores de Médio Porte dos Estados Unidos elaborada pela Forbes. Saiba mais em www.zebra.com ou inscreva-se para receber alertas de notícias. Siga o blog Your Edge da Zebra e suas contas no LinkedIn, Twitter e Facebook, e confira nosso Story Hub: Zebra Perspectives.

ZEBRA e a cabeça estilizada Zebra são marcas comerciais da Zebra Technologies Corp., registradas em muitas jurisdições no mundo.Todas as demais marcas registradas pertencem aos seus respectivos titulares. ©2022 Zebra Technologies Corp. e/ou suas afiliadas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contato

Assessoria de imprensa: Bill Abelson Zebra Technologies +1-631-738-4751 bill.abelson@zebra.com

Contato para analistas do mercado: Kasia Fahmy Zebra Technologies +1-224-306-8654 k.fahmy@zebra.com

