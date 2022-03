Comunicado do Business Wire :Social Finance

Hoje, a Social Finance, a organização sem fins lucrativos de consultoria e finanças de impacto nacional, anunciou que Sandra Salstrom írá liderar suas parcerias governamentais com sede em Washington, D.C. como Vice-Presidente de Relações Governamentais.

Salstrom iniciou sua carreira no Congresso como Secretária de Imprensa do Ex-Deputado de Massachusetts, Marty Meehan e do Ex-Deputado de Dakota do Norte, Earl Pomeroy. No início do governo Obama, ela fez a transição para o Departamento do Tesouro dos EUA, onde trabalhou durante sete anos e chegou ao cargo de Vice-Secretária Assistente para Assuntos Legislativos. Salstrom trabalhou mais recentemente como representante legislativa da Federação Americana de Funcionários Governamentais.

Em seu novo cargo na Social Finance, Salstrom irá trabalhar com parcerias governamentais nos níveis federal, estadual e municipal para avançar na missão da organização sem fins lucrativos de melhorar vidas de modo mensurável. Sua chegada ocorre quando a Social Finance embarca em uma série de novos compromissos governamentais entusiasmados, incluindo a cooperação com governos estaduais e financiadores da força de trabalho local para criar fundos autossustentáveis de dólares de treinamento para o trabalho chamados Fundos de Pagamento Antecipado.

"Sempre fizemos parceria com os governos federal, estadual e municipal. Agora, com Sandra, buscamos aprofundar estes relacionamentos enquanto criamos novas conexões em Washington, onde estão algumas de nossas maiores alavancas para mudanças sociais transformadoras", disse Tracy Palandjian, Diretora Executiva e Co-Fundadora da Social Finance. "A experiência de Sandra será indispensável."

"A Social Finance têm um histórico de enfrentar grandes problemas com a meta de melhorar vidas e muitos legisladores compartilham esta mesma meta", disse Salstrom. "Estou animada em cooperar com os formuladores de políticas de ambos os lados do Congresso e do governo para usar dados e nossas ferramentas inovadoras de financiamento, a fim de ajudar as pessoas, sobretudo as mais necessitadas."

A Social Finance foi pioneira em um conjunto de estratégias inovadoras de financiamento baseadas em resultados nos EUA na última década, incluindo o Bônus de Impacto Social. A organização lançou o primeiro Bônus de Impacto Profissional em 2019. Fundada em 2011, a Social Finance tem uma equipe de mais de 90 pessoas com escritórios em Boston, Austin, São Francisco e Washington, DC.

A Social Finance é uma organização sem fins lucrativos de consultoria e finanças de impacto nacional. Trabalhamos com os setores público, privado e social para criar parcerias e investimentos que melhorem vidas de forma mensurável. Desde nossa fundação em 2011, mobilizamos US$ 350 milhões em novos investimentos destinados a ajudar 45.000 pessoas a obter melhores resultados em educação, mobilidade econômica, saúde e moradia. Saiba mais em socialfinance.org.

