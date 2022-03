Comunicado do Business Wire :Nexign

A Nexign, um importante fornecedor internacional de soluções de BSS para telecomunicações, e a Vanrise Solutions, líder no fornecimento de soluções de telecomunicações de OSS/BSS e soluções de mediação, anunciam com prazer sua parceria para dar suporte aos provedores de serviços de comunicação (CSPs) em suas metas de transformação, ao ajudá-los a satisfazer os resultados desejados através de uma oferta de solução OSS/BSS integrada.

O forte portfólio de BSS da Nexign, incluindo sistema de cobrança online, faturamento e soluções de gerenciamento de clientes, agora é enriquecido com as soluções e experiência da Vanrise em mediação, gestão de fluxo de trabalho, orquestração de pedidos, gestão de inventário de rede e provisionamento de serviços, que traduz a visão estratégica de um CSP em realidade. A oferta integrada visa promover a inovação de serviços e o rápido tempo de comercialização (TTM), habilitado por uma estrutura de soluções dinâmicas que suporta novas tecnologias e atualizações de infraestrutura de rede e garante escalabilidade, agilidade nos negócios bem como integração perfeita com sistemas de terceiros para interações comerciais. A oferta combinada permite que os CSPs gerem novos fluxos de receita, melhorem a experiência do cliente, expandam sua base de assinantes e fiquem adiante da concorrência em um mundo acelerado de tecnologias e inovações emergentes, onde tempo é dinheiro real.

"Estamos confiantes de que a cooperação com a Vanrise traz sinergias entre os portfólios de produtos, ajuda as duas empresas a atender às demandas dos clientes e cria uma sólida base para projetos de transformação em larga escala", disse Maxim Nartov, BDO da Nexign.

"Acreditamos que uma visão comum é um pilar essencial na condução de parcerias de sucesso, sendo isto o que chegamos a alcançar com a Nexign. Acreditamos que, com a sinergia que temos, juntos chegaremos a novos patamares e resultados de negócios substanciais, pois o portfólio combinado promete propostas de valor exclusivas a nossos mercados-alvo", disse Dana El Bizri, Gerente de Canais Globais da Vanrise.

Ambas as entidades unem forças com entusiasmo para se destacar na entrega das aspirações dos CSPs nos mercados africano, asiático e europeu, contando com sua sólida experiência em telecomunicações, conformidade com padrões internacionais de telecomunicações, operações ágeis adotadas e estrutura de software dinâmica que facilita o cumprimento de requisitos complexos, garante uma implantação tranquila bem como promete desempenho poderoso, jornada exclusiva do cliente e ganhos estratégicos de negócios.

A Nexign é uma importante fornecedora de soluções BSS para operadoras de telecomunicações em 17 países. A empresa tem foco na modernização dos sistemas de TI da CSP para aumentar sua lucratividade e reduzir o TTM para novos produtos. Com mais de 30 anos no mercado, a Nexign criou um amplo conjunto de soluções tecnológicas para respaldar e sustentar a transformação das operadoras de telecomunicações. Os produtos da Nexign vão desde sistemas BSS convergentes até soluções de otimização elaboradas para software subordinado. A Nexign se orgulha de sua abrangente abordagem para reorganizar todos os tipos de processos no setor de telecomunicações, o que oferece um novo impulso aos negócios do cliente e incentiva inovações. Para mais detalhes, acesse o site oficial e assine o canal de notícias da Nexign no Twitter, Facebook e LinkedIn.

A Vanrise Solutions é líder no fornecimento de soluções de telecomunicações nas áreas de OSS/BSS, Interconexão e Roaming, Garantia de Receitas, Gerenciamento de Fraudes e Monitoramento de Rede. O portfólio de soluções sob medida para a operadora da Vanrise representa um panorama abrangente de produtos que visa agilizar operações mediante a automação de ponta a ponta, otimizar fluxos de trabalho diários, reduzir custos operacionais, garantir receitas, diminuir o tempo de lançamento de novos produtos / serviços no mercado e permitir serviços digitais inovadores, abrindo caminho para uma transformação digital completa. A Vanrise se orgulha de suas implementações de projetos bem-sucedidas e mais de 50 instalações na África, Ásia e Europa. Para mais informação, acesse o site e assine o canal de notícias da Vanrise no Twitter, Facebook e LinkedIn.

Yekaterina Petrova Gerente Sênior de Marketing Nexign Yekaterina.Petrova@nexign.com

