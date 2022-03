Comunicado do Business Wire :monday.com Ltd.

monday.com Ltd. (NASDAQ: MNDY) ("monday.com"), sistema operacional de trabalho (Work OS) em que organizações de qualquer tamanho podem criar ferramentas e processos para gerenciar todos os aspectos de seu trabalho, e a KPMG International, empresa de auditoria, fiscalidade e consultoria, anunciaram uma parceria estratégica para capacitar as empresas a impulsionar a transformação digital, aumentar a agilidade organizacional, a eficiência operacional, e a produtividade. A monday.com será a primeira parceira Work OS dentro de uma aliança composta pelo seleto grupo de líderes tecnológicos que estão transformando o futuro do trabalho, incluindo Microsoft, Salesforce, ServiceNow e Workday.

A parceria combina a visão empresarial da KPMG com a inovação tecnológica da plataforma no-code/low-code da monday.com para construir aplicativos personalizáveis que capacitem as empresas globais da KPMG a fornecer modelos operacionais estratégicos e soluções em um sistema operacional de trabalho ágil. As soluções flexíveis e configuráveis construídas na infraestrutura da monday.com simplificam todos os aspectos do trabalho e permitem que a KPMG forneça insights estratégicos e serviços consistentes em tempo real. Com isso, as empresas podem inovar digitalmente seus negócios e ajudar os clientes a descobrir oportunidades de crescimento, além de estar à frente dos desafios da indústria.

??"Estamos animados em assinar a aliança com a KPMG, um marco significativo para nós na expansão da nossa rede global para capacitar mais empresas a acelerar sua transformação tecnológica e colaborar para que os processos de inovação sejam mais eficientes", disse Oren Stern, VP Partnerships da monday.com. ??"O amplo conhecimento e experiência da KPMG na indústria com a plataforma no-code/low-code ajudará a oferecer um valor substancial aos clientes, e estamos felizes em expandir nossa colaboração em todo o mundo". ?

A KPMG criou múltiplas soluções e aplicações na infraestrutura da monday.com para enfrentar os desafios de negócios urgentes e otimizar a maneira como as empresas trabalham. Um exemplo foi a melhoria das práticas internas da companhia com uma Solução de Governança, Gerenciamento de Risco e Conformidade, além de uma Solução de Gerenciamento de Crise. Além disso, a KPMG foi capaz de desenvolver em conjunto com a monday.com a integração Oracle NetSuite ERP, a integração Azure DevOps, e um aplicativo de leitura de documentos inteligente.

"Com essa parceria, vamos levar nosso relacionamento de longa data com a monday.com a um novo nível, para apoiar os clientes no mundo todo com uma nova maneira de trabalhar e agilizar sua jornada de transformação digital", disse Roni Michael, Chefe Global de Inovação da KPMG Internacional. "A plataforma no-code/low-codemonday.com permite à KPMG construir e implementar facilmente soluções de ponta a ponta para os processos de negócios mais complexos de nossos clientes. Juntos, estamos ajudando as empresas a transformar seu trabalho para ser mais ágil, intuitivo e automatizado, ao mesmo tempo em que aumentamos a facilidade de fazer negócios".

A KPMG opera atualmente em 145 países e atende mais de 82% do FORTUNE Global 500 e mais de 80% do Forbes Global 1000. Por meio da parceria, a monday.com poderá apoiar ainda mais empresas na adoção da transformação digital e de todas as indústrias a navegar em estruturas de trabalho que seguem em rápida e constante mudança.

Sobre a monday.com

O sistema operacional Work OS da monday.com é uma plataforma aberta que democratiza o poder do software para que as organizações possam facilmente construir aplicações de software e ferramentas de gerenciamento de trabalho que atendam a todas as suas necessidades. A plataforma conecta intuitivamente as pessoas aos processos e sistemas, capacitando as equipes a se destacarem em cada aspecto de seu trabalho enquanto criam um ambiente mais transparente nos negócios. A monday.com tem equipes em Tel Aviv, Nova Iorque, São Francisco, Miami, Chicago, Londres, Kiev, Sydney, São Paulo e Tóquio. A plataforma é totalmente personalizável e é atualmente utilizada por mais de 152.000 clientes em mais de 200 indústrias em mais de 200 países.

Sobre a KPMG Internacional

A KPMG é uma organização global de empresas independentes que prestam serviços de Auditoria, Impostos e Consultoria. A KPMG é a marca sob a qual as empresas-membro da KPMG International Limited ("KPMG Internacional") operam e prestam serviços profissionais. A "KPMG" é usada para se referir a empresas-membro individuais dentro da organização KPMG ou a uma ou mais empresas-membro coletivamente.

As empresas KPMG operam em 145 países e territórios com mais de 236.000 sócios e funcionários trabalhando em empresas-membro em todo o mundo. Cada empresa KPMG é uma entidade legalmente distinta e separada e se descreve como tal. Cada empresa-membro da KPMG é responsável por suas próprias obrigações e responsabilidades.

A KPMG International Limited é uma empresa privada inglesa limitada por garantia. A KPMG International Limited e suas entidades relacionadas não prestam serviços aos clientes.

