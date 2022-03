Comunicado do Business Wire :Intelsat

A TIM Brasil está expandindo o Sky Coverage para novos pontos na região Norte do país em parceria com a Intelsat, operadora da maior rede integrada satelital e terrestre do mundo. Um dos objetivos do projeto, que atualmente conta com mais de 1 mil locais, é levar conectividade de forma sustentável por meio de modelos "off-grid" para áreas mais distantes do Brasil, onde há déficit na infraestrutura da rede elétrica.

Project will cover districts, localities, highways, and resorts, also using satellite connection in remote areas extending the reach of terrestrial alternatives. (Photo: Business Wire)

Como líder em cobertura 4G e com o objetivo de cobrir 100% dos municípios do Brasil com a tecnologia até 2023, a TIM criou o projeto Sky Coverage para cobrir bairros, localidades, rodovias e resorts, também utilizando conexão via satélite em áreas remotas. Esta solução amplia o alcance das redes mais rapidamente do que as alternativas terrestres. O projeto também amplia a conectividade para o setor de agronegócios, especialmente para equipamentos e investimentos em Internet das Coisas (IoT).

"Atualmente temos o maior backhaul satelital da América Latina para nos apoiarmos na expansão do 4G de norte a sul do país. Queremos auxiliar o Brasil na inclusão digital com o projeto Sky Coverage e para isso contamos com parceiros importantes, como a Intelsat, com quem trabalhamos especialmente na região Norte", destacou Marco Di Costanzo, diretor de Engenharia de Redes da TIM Brasil.

"A confiabilidade da rede e a alta cobertura da Intelsat permitirão que a TIM forneça serviços com ainda mais qualidade aos clientes nessas regiões de difícil acesso e conectividade, para atender aos objetivos de negócios da empresa e em conformidade com suas iniciativas e governança ambientais, sociais e ambientais", afirmou Ricardo La Guardia, vice-presidente regional da Intelsat na LATAM.

A capacidade satelital da Intelsat já é usada hoje em dia para o backhaul celular em países ao redor do mundo, incluindo as soluções CellBackhaul totalmente gerenciadas na Europa, Congo, Estados Unidos e Japão.

Sobre a TIM"Evoluir juntos com coragem, transformando tecnologia em liberdade" é o propósito da TIM, que atua em todo o Brasil e é líder em cobertura 4G. Reconhecida por estar na vanguarda de importantes movimentos de mercado - em linha com seu slogan "Imagine as possibilidades" -, a empresa é pioneira em testes 5G no país e teve papel de destaque no leilão da nova tecnologia, que vai revolucionar diversos segmentos da economia brasileira.

Comprometida com as melhores práticas ambientais, sociais e de governança, a TIM integra importantes portfólios da bolsa de valores brasileira, como o Novo Mercado, o S&P/B3 Brasil ESG, o Índice de Carbono Eficiente e o Índice de Sustentabilidade Empresarial. Ela está entre os nomes do Anuário de Sustentabilidade 2022, que reúne as empresas mais sustentáveis do mundo, e foi a primeira operadora de telefonia móvel a obter o selo "Pró-Ética" da Controladoria Geral da União e a certificação ISO 37001 antissuborno.

A TIM valoriza uma cultura organizacional mais diversificada e inclusiva e também trabalha para combater o preconceito e conscientizar toda a sociedade. Esse desempenho já recebeu importantes reconhecimentos: a operadora está no Gender-Equality Index da Bloomberg e lidera, entre as empresas do Brasil e do setor global de telecomunicações, o Diversity and Inclusion Index da Refinitiv, que mede o desempenho de mais de 11 mil empresas. Para mais informações, acesse www.tim.com.br.

Sobre a IntelsatComo arquitetos fundadores da tecnologia por satélite, a Intelsat opera a rede de telecomunicações por satélite mais confiável do mundo. Aplicamos nossa experiência incomparável e escala global para conectar pessoas, empresas e comunidades, não importa o quão difícil seja o desafio. A Intelsat está construindo o futuro das comunicações globais com a primeira rede 5G híbrida, multiórbita e definida por software do mundo' projetada para uma cobertura simples, fluida e segura precisamente quando e onde nossos clientes mais precisam. Siga a líder em conectividade global e "Imagine o aqui" conosco em Intelsat.com.

