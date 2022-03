COI é firme sobre veto a esportistas russos e defende a paz, diz Bach

"Não há nenhuma dúvida sobre a nossa posição nesta guerra, estamos do lado da paz": o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, reiterou firmemente nesta quarta-feira (2) a decisão de vetar esportistas russos das competições internacionais, explicando que "a responsabilidade é do governo russo".

Na última segunda-feira, o COI, saindo de sua habitual posição reservada, pediu às federações esportivas a exclusão de esportistas russos e bielorrussos, após a invasão à Ucrânia. Pediu, ainda, o cancelamento ou troca de sede dos eventos esportivos previstos na Rússia.

Esta decisão do COI é de "responsabilidade do governo russo" e uma "consequência da violação da trégua olímpica e da Carta Olímpica", declarou Thomas Bach à imprensa nesta quarta.

O presidente do COI explicou que não pode haver uma competição baseada na igualdade se os esportistas russos podem participar livremente e seus colegas ucranianos são agredidos.

"Teríamos tido que fazer frente a uma situação na qual, por um lado, você tem os esportistas e preparadores ucranianos que buscam proteção no metrô de Kiev para escapar dos bombardeios, e, do outro, esportistas russos que participam das competições nas quais eles (os ucranianos) poderiam ter participado ou, inclusive, ocupado seu lugar", declarou Bach.

"Não pode haver nenhuma dúvida sobre a nossa posição nesta agressão, nesta guerra: estamos do lado da paz", insistiu.

Perguntado sobre o número de esportistas ucranianos que fugiram do país desde o início da invasão, Bach declarou não saber, mas afirmou que o COI trabalha nesta questão.

O dirigente olímpico elogiou os esportistas russos que se manifestaram em favor da paz, acrescentando que não se deveria culpar os que optam pelo silêncio.

"Agora representa um risco, aparentemente, para qualquer russo se expressar em favor da paz. Dessa forma, não se pode interpretar o silêncio como estar de acordo com a guerra. Talvez seja justamente o contrário", explicou, destacando que o COI só pode dar apoio moral aos esportistas que tomarem posição publicamente.

