'China se opõe a todas sanções unilaterais ilegais contra Rússia', diz porta-voz

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, reiterou que o gigante asiático se opõe a "todas as sanções unilaterais ilegais, e acredita que elas nunca são meio fundamentalmente efetivos de se resolver problemas". A afirmação foi dada quando Wang foi perguntado se a China tomará medidas similares a de nações ocidentais em resposta à invasão russa na Ucrânia.

As sanções "apenas criarão sérias dificuldades para a economia e a subsistência dos países relevantes e intensificarão ainda mais a divisão e o confronto", segundo Wang Wenbin. Desta forma, China e Rússia seguirão conduzindo sua cooperação comercial normalmente, disse o porta-voz. Ele ainda instou as nações envolvidas a não prejudicarem os "direitos legítimos e interesses" chineses ao lidar com o conflito entre russos e ucranianos.

