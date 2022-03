Cerca de 3.000 turistas ucranianos estão retidos na Rep. Dominicana por restrições aéreas

Pelo menos 1.200 foram expulsos dos hotéis onde passaram as férias por não terem dinheiro para prolongar a estada no país

Sem recursos para prolongar sua estada, cerca de 3.000 turistas ucranianos estão retidos na República Dominicana, vítimas das restrições aéreas aplicadas após a invasão russa ao seu país, informaram representantes consulares nesta terça-feira, 1º.

"Os ucranianos agora precisam da ajuda da República Dominicana, precisam de dinheiro, precisam de roupas, precisam de muitas coisas", afirmou a cônsul honorária da Ucrânia, Ilona Oleksandrivna, entre lágrimas, durante uma entrevista coletiva em Santo Domingo.

Oleksandrivna destacou que, dos cerca de 3.000 viajantes, pelo menos 1.200 foram expulsos dos hotéis onde passaram as férias por não terem dinheiro para prolongar a estada no país, que recebeu cerca de 5 milhões de turistas em 2021, o dobro do que em 2020. "Neste momento temos turistas na rua (...) Os hotéis os expulsaram porque não têm como pagar", enfatizou.

Carlos Mesa, assessor de imigração da cônsul, confirmou que na República Dominicana existem mais de 3.000 ucranianos impossibilitados de retornar ao seu país e, em alguns casos, o seguro desses turistas não cobre sua estada por motivos de guerra.

Sem recursos para ajudar seus compatriotas, Oleksandrivna solicitou uma reunião com o presidente dominicano, Luis Abinader, para expor a situação. "A Ucrânia quer um encontro com o presidente Luis Abinader, por favor", pediu a cônsul.

O ministro do Turismo dominicano, David Collado, informou que realizará uma reunião com o setor privado para tratar da questão desses viajantes. O responsável assegurou que o governo dominicano "vai reagir com responsabilidade e sensibilidade humana".

A associação de transportadoras turísticas dominicanas (Adotratur), que reúne cerca de 39 empresas dedicadas ao transporte de turistas, oferecerá transporte gratuito para viajantes ucranianos e russos afetados pela guerra, informou em comunicado.

Em retaliação à invasão, os 27 membros da União Europeia anunciaram na noite de domingo o fechamento de seu espaço aéreo para empresas e aeronaves russas. As sanções contra a Rússia aumentaram com o passar dos dias.

Em resposta, a Rússia fechou, "exceto com permissão especial", seu espaço aéreo para empresas de 36 países europeus e Canadá, o que complica a situação de milhares de viajantes espalhados pelo mundo.

A República Dominicana, com suas praias paradisíacas e complexos hoteleiros, é um dos poucos que manteve as fronteiras abertas desde o início da pandemia. Em janeiro passado, 13.749 turistas da Ucrânia chegaram por via aérea, enquanto em todo o ano de 2021 entraram 85.912, segundo dados do Banco Central.









