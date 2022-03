Brent supera US$ 110 e WTI sobe 5%

O barril do Brent ultrapassou a barreira de US$ 110 nesta quarta-feira e o WTI subiu mais de 5%, em meio à escalada dos preços do petróleo devido à invasão à Ucrânia.

O Brent subiu 4,88%, a US$ 110,09, e o WTI, 5,06%, a US$ 108,64. Em ambos os casos, é o preço mais alto em mais de sete anos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

dan/leg/dbh/ag/lb

Tags