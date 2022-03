Bolsas europeias se recuperam e commodities disparam

As bolsas europeias se recuperavam, nesta quarta-feira (2), apagando boa parte das perdas da véspera, enquanto petróleo, gás e alumínio disparavam pela guerra na Ucrânia.

Na Europa, os principais mercados financeiros subiam, por volta das 12h GMT (9h em Brasília), após uma abertura complicada: Paris ganhava 1,07%; Frankfurt, +0,48%; Londres, +0,94; Madri, +1,32%; e Milão, +0,004%.

Na Ásia, por sua vez, a Bolsa de Tóquio encerrou em queda de 1,68% para seu principal índice, o Nikkei 225. Hong Kong caiu 1,84%, e Xangai, 0,13%, todas afetadas pelas perdas em Wall Street na véspera.

Na terça-feira (1º), os principais índices de Wall Street fecharam no vermelho, com o Dow Jones registrando perda de 1,77%; o tecnológico Nasdaq, de 1,59%; e o S&P 500, de 1,55%.

As bolsas europeias também registraram uma queda significativa ontem. O índice Frankfurt DAX perdeu 3,85%; o CAC 40, em Paris, 3,94%; e o FSE 100, em Londres, 1,72%. O FTSE MIB, de Milão, despencou 4,14%, e o Ibex 35, de Madri, 3,94%.

"A ansiedade está se espalhando de novo pelos mercados financeiros internacionais (...) já que o conflito na Ucrânia aumenta a pressão inflacionária e ameaça descarrilar o crescimento global", disse a analista Susannah Streeter, da consultoria Hargreaves Lansdown.

As massivas sanções financeiras contra a Rússia devem ter consequências econômicas "temíveis", com "uma redução do crescimento e aceleração dos preços", disseram analistas do Banque Postale AM.

Já as commodities continuam em disparada, em um contexto de incerteza pelo abastecimento mundial, após sete dias desde o início da invasão russa da Ucrânia.

Os preços dos dois barris de referência no mundo se situavam acima dos US$ 110 nesta quarta-feira, em meio às preocupações com o efeito das sanções sobre as exportações desta commodity por parte de Moscou. A Rússia é o terceiro maior produtor mundial.

Um barril de WTI era negociado a 5,53%, chegando a US$ 109,13, pouco depois de ter superado os US$ 110 pela primeira vez desde 2013. O Brent estava sendo cotado a US$ 111,31, às 12h05 GMT (9h05 em Brasília), um recorde desde 2014.

Este conflito no leste da Europa se dá em um momento de tensão de mercado, pois a recuperação global da pandemia da covid-19 aumentou a demanda.

O preço europeu de referência para o gás natural, o TTF holandês, atingiu um recorde histórico de 194,715 euros por equivalente de megawatt-hora (MWh), e o preço do gás britânico era cotado muito próximo de seu máximo histórico de dezembro passado.

Alumínio e níquel, metais que dependem, em grande medida, das exportações russas, experimentavam fortes altas que os levavam a níveis recordes.

A tonelada de alumínio alcançou US$ 3.552 no mercado de metais de Londres (LME) nesta quarta, um máximo histórico, enquanto o níquel se aproximou de seu maior nível em 11 anos, sendo negociado a US$ 25.750 a tonelada.

Em 2021, a Rússia era o terceiro maior produtor mundial de alumínio, atrás de China e Índia, segundo dados do Escritório Mundial de Estatísticas do Metal, e exporta grande parte de sua produção para Turquia, Japão, China, Estados Unidos e União Europeia.

