AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 3 DE MARÇO DE 2022 ATÉ QUINTA-FEIRA, 10 DE MARÇO DE 2022

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUINTA-FEIRA, 3 DE MARÇO DE 2022

Mundo

MUNDO - Dia Mundial da Vida Selvagem -

América

(+) HAVANA (Cuba) - Funcionário da embaixada americana em Havana dará declaração à imprensa -

BOGOTÁ (Colômbia) - Manifestações contra o governo -

MÉXICO (México) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita o Senado mexicano -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Pedidos semanais de seguro-desemprego - 11H30

WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente do Federal Reserve (Fed), banco central americano, Jerome Powell, dá testemunho semianual no Congresso - 13H00

HAVANA (Cuba) - Consulta popular sobre o novo Código da Família, que inclui o casamento gay - (até 30 de Abril)

SANTA BÁRBARA (Estados Unidos) - Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara - (até 12)

Europa

(+) GENEBRA (Suíça) - Reunião de emergência do Conselho de Direitos Humanos sobre a Ucrânia - 09H00 (até 4)

(*) UCRÂNIA - Invasão russa da Ucrânia - (até 8 de Março)

GENEBRA (Suíça) - Sessão de Conselho de Direitos Humanos da ONU - (até 1 de Abril)

(+) PARIS (França) - Unicef concede coletiva de imprensa sobre a situação das crianças na Ucrânia - 06H30

(+) LONDRES (Reino Unido) - Comitê de Emergência para Desastres lança Apelo Humanitário para a Ucrânia - 09H00

(+) BERLIM (Alemanha) - Protesto contra a guerra na Ucrânia convocado pelo movimento 'Fridays for Future' - 09H30

FRANKFURT (Alemanha) - Banco Central Europeu publica minutas de sua reunião de política monetária - 10H30

(+) AMSTERDÃ (Holanda) - Agência Europeia de Medicamentos concede coletiva bisemanal sobre vacinas anticovid - 14H00

(*) ARLES (França) - Reunião do Conselho de Assuntos Gerais da UE - 15H00 (até 4)

DUBLIN (Irlanda) - Festival Internacional de Cinema de Dublin - (até 6 de Março)

PARIS (França) - Feira Internacional da Agricultura - (até 6 de Março)

BARCELONA (Espanha) - World Mobile Congress (WMC), salão mundial de telefonia móvel, em Barcelona -

PARIS (França) - Semana da Moda de Paris - (até 8 de Março)

BUCARESTE (Romênia) - Corte dá veredicto sobre o incêndio em uma boate de Bucareste em 2015 que matou 64 pessoas -

(+) VILNIUS (Lituânia) - O presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, reúne-se com o colega lituano, Gitanas Nauseda, e visita tropas da Otan -

(+) VILNIUS (Lituânia) - Visita do presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier -

BRUXELAS (Bélgica) - Ministros do Interior da UE reúnem-se sobre espaço Schengen e reforma sobre asilos -

(+) LONDRES (Reino Unido) - Funcionários do metrô de Londres fazem greve por melhores condições de trabalho e aposentadoria -

Oriente Médio e África do Norte

(+) BENGASI (Líbia) - Posse do opositor Fathi Bashagha como primeiro-ministro líbio -

(+) CAIRO (Egito) - Coletiva de imprensa do embaixador da Ucrânia - 05H30

(+) BEIRUTE (Líbano) - Visita de três juízes franceses no âmbito da investigação sobre o ex-diretor da Nissan, Carlos Ghosn -

(+) ABU DHABI (Emirados Árabes Unidos) - Conferência Internacional sobre Indústria da Defesa, Tecnologia e Segurança -

(+) RIADE (Arábia Saudita) - Visita do rei do Bahrein -

Ásia-Pacífico

ÍNDIA - Eleições em cinco estados indianos - (até 10 de Março)

TAIPÉ (Taiwan) - Visita do ex-secretário de Estado dos EUA Mike Pompeo - (até 5)

TÓQUIO (Japão) - Veredicto no julgamento do ex-executivo da Nissan, Greg Kelly, ex-assessor de Carlos Ghosn -

África

(*) OUAGADOUGOU (Burkina Faso) - Retomada das audiências no julgamento do ex-presidente Blaise Compaore, acusado de envolvimento no assassinato de seu antecessor, Thomas Sankara -

BRAZZAVILLE (Congo) - OMS África dá briefing online sobre Covid-19 - 08H00

NAIRÓBI (Quênia) - Seis policiais vão ao tribunal pelo assassinato de dois irmãos que supostamente violaram o toque de recolher anticovid -

(+) NAIRÓBI (Quênia) - Sessão especial pelo 50º aniversário do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) - (até 4)

Esportes

SYDNEY (Austrália) - Tênis: Eliminatórias da Copa Davis - Austrália X Hungria - (até 5)

SEXTA-FEIRA, 4 DE MARÇO DE 2022

Mundo

MUNDO - Dia Mundial da Obesidade -

América

(+) CUPERTINO (Estados Unidos) - Assembleia geral da Apple, celebrada on-line -

ESTADOS UNIDOS - Estreia de 'Batman', com Robert Pattinson no papel principal, nos cinemas dos EUA -

RIO DE JANEIRO (Brasil) - PIB 4º Trimestre (out-dez/21) - 10H00

Europa

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Reunião de emergência de chanceleres da Otan sobre a guerra na Ucrânia -

PALERMO (Itália) - Matteo Salvini enfrenta julgamento por caso de migrantes no navio Open Arms -

MOSCOU (Rússia) - 10º aniversário da eleição de Vladimir Putin à Presidência da Rússia para um segundo mandato, após o período 2000-2008 -

BRUXELAS (Bélgica) - Coletiva de imprensa do governo sobre medidas anticovid -

(+) ALEMANHA - Reabertura prevista de boates à medida que avança a suspensão das restrições anticovid -

BRUXELAS (Bélgica) - Reunião dos ministros da justiça da UE sobre evidências eletrônicas e combate ao discurso e aos crimes de ódio -

ESPANHA - Suspensão da imposição de lotação limitada em eventos esportivos pela covid-19 -

ESTOCOLMO (Suécia) - Verdicto no julgamento de uma mulher acusada de alistar seu filho como uma criança soldado do grupo Estado Islâmico na Síria - 08H00

Oriente Médio e África do Norte

ARGEL (Argélia) - 30º aniversário da dissolução da Frente Islâmica de Salvação (FIS) -

Ásia-Pacífico

TÓQUIO (Japão) - Lançamento do vídeo game 'Gran Turismo 7' -

PEQUIM (China) - Reunião anual da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês - (até 17)

SYDNEY (Austrália) - Parada Gay e Lésbica em Sydney da terça-feira gorda -

África

LILONGWE (Malawi) - Protesto antigovernamental contra a "corrupção e a imunidade" -

Esportes

PEQUIM (China) - Jogos Paralímpicos de Inverno - (até 13)

SEUL (Coreia do Sul) - Tênis: Eliminatórias da Copa Davis - Coreia do Sul X Áustria - (até 5)

(+) PEQUIM (China) - Cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos de inverno -

ESPOO (Finlândia) - Tênis - Eliminatórias da Copa Davis - Finlândia X Bélgica - (até 5)

BRATISLAVA (Eslováquia) - Tênis: Eliminatórias da Copa Davis - Eslováquia X Itália - (até 5)

HELSINGBORG (Suécia) - Tênis: Eliminatórias da Copa Davis - Suécia X Japão - (até 5)

MARBELLA (Espanha) - Tênis: Eliminatórias da Copa Davis - Espanha X Romênia - (até 5)

PAU (França) - Tênis: Eliminatórias da Copa Davis - França X Equador - (até 5)

OSLO (Noruega) - Tênis: Eliminatórias da Copa Davis - Noruega X Cazaquistão - (até 5)

BUENOS AIRES (Argentina) - Tênis - Copa Davis - Argentina - República Checa - (até 5)

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Tênis: Eliminatórias da Copa Davis: Brasil X Alemanha - (até 5)

RENO (Estados Unidos) - Tênis: Eliminatórias da Copa Davis: EUA X Colômbia - (até 5)

Varios

Weltraum - Vestígios de foguete colidem com a Lua -

SÁBADO, 5 DE MARÇO DE 2022

América

(+) SANTIAGO (Chile) - Reportagem "Os céticos de Boric: não votaram, não acreditam na mudança nem embarcam no 'trem da esperança' do Chile Mudou" -

(+) CARACAS (Venezuela) - Nono aniversário da morte do presidente venezuelano, Hugo Chávez -

(+) CARACAS (Venezuela) - O governista Partido Socialista Unido da Venezuela celebra um congresso por ocasião do aniversário da morte de Hugo Chávez - 12H00

(+) LIMA (Peru) - Marcha pelo Dia Internacional da Mulher - 18H00

Europa

(+) ROMA (Itália) - Centenário de nascimento do diretor e autor Pier Paolo Pasolini - 08H00

ÁUSTRIA - Suspensão das restrições anticovid, da exigência do passaporte vacinal na maioria dos locais e fim do toque de recolher -

KOUROU (França) - Lançamento dos satélites OneWeb, operados pela Rússia -

BERLIM (Alemanha) - Centenário da exibição do filme 'Nosferatu', adaptado do romance "Dracula", de Bram Stoker -

Oriente Médio e África do Norte

(+) DUBAI (Emirados Árabes Unidos) - Parada militar dos Emirados Árabes Unidos na Expo - 01H00 (até 6)

Ásia-Pacífico

PEQUIM (China) - Sessão anual do Congresso Nacional do Povo - (até 18)

Esportes

(+) LIVERPOOL (Reino Unido) - Futebol: Premier League - 28ª rodada: Liverpool X West Ham - 15H30

DOMINGO, 6 DE MARÇO DE 2022

Europa

(+) MONTPELLIER (França) - Reunião de ministros europeus do Desenvolvimento - 17H00 (até 7)

Oriente Médio e África do Norte

(+) EMIRADOS ÁRABES UNIDOS - Visita do presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier - (até 8)

(+) RIADE (Arábia Saudita) - Exposição Mundial da Defesa - 07H00 (até 9)

Esportes

(+) TÓQUIO (Japão) - Maratona de Tóquio -

(+) DOHA (Catar) - Moto: MotoGP Grande Prêmio do Catar -

(+) MANCHESTER (Reino Unido) - Futebol: Premier League - 28ª rodada: Manchester City X Manchester United - 14H30

SEGUNDA-FEIRA, 7 DE MARÇO DE 2022

América

(+) SANTIAGO (Chile) - Reportagem "A Casa presidencial que elegeu Gabriel Boric, um gesto simbólico em uma sociedade classista como a chilena" -

(+) SANTIAGO (Chile) - Reportagem "Nascidos ou criados no exílio pela ditadura de Pinochet serão ministros no gabinete de Gabriel Boric" - (até 8)

(*) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Produção agrícola Brasil - 09H00

Europa

(+) HAIA (Holanda) - Reunião da Corte Internacional de Justiça sobre a situação na Ucrânia - (até 8)

(+) NANTES (França) - Conferência climática europeia, sob os auspícios da presidência francesa na UE - (até 8)

(+) VIENA (Áustria) - Agência Internacional de Energia Atômica celebra reunião trimestral de seu conselho de governadores - (até 11)

Oriente Médio e África do Norte

RABAT (Marrocos) - Visita do diretor-geral da Unesco, Audrey Azoulay - 07H00 (até 8)

Ásia-Pacífico

(+) PEQUIM (China) - O ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, concede coletiva anual (horário exato a confirmar) -

(+) TAIWAN - Taiwan reabre para viagens a negócios após suspensão pela covid -

(+) TÓQUIO (Japão) - Coletiva de imprensa sobre desativação da usina nuclear Fukushima Daiichi - 03H15

TERÇA-FEIRA, 8 DE MARÇO DE 2022

Mundo

MUNDO - Dia Internacional das Mulheres -

América

(+) SANTIAGO (Chile) - Manifestação pelo Dia Internacional da Mulher no Chile -

(+) EL TIGRE (Venezuela) - Realização da primeira união civil de pessoas do mesmo sexo na cidade de El Tigre, estado de Anzoategui, durante as comemorações do Dia Internacional da Mulher - 15H00

(+) MÉXICO (México) - Manifestação pelo Dia Internacional da Mulher - 21H00

(*) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Inflação / IPCA Brasil - 09H00

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Balança comercial de outubro - 11H30

(+) LIMA (Peru) - Novo gabinete pede voto de confiança ao Congresso - 15H00

Europa

(+) LONDRES (Reino Unido) - Cúpula CEPI de Prontidão para Pandemia Global -

(+) ISTAMBUL (Turquia) - Marcha pelo Dia Internacional da Mulher - 14H30

Oriente Médio e África do Norte

(+) Al Shahania (Catar) - Encerramento do primeiro festival de camelos do Catar -

(+) DOHA (Catar) - Visita do presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier - (até 9)

Esportes

(+) MUNIQUE (Alemanha) - Futebol: Liga dos Campeões, oitavas de final - Volta: Bayern de Munique (GER) X Salzburgo (AUT) - 18H00

(+) LIVERPOOL (Reino Unido) - Futebol: Liga dos Campeões, oitavas de final, Volta - Liverpool (ENG) X Inter (ITA) - 18H00

QUARTA-FEIRA, 9 DE MARÇO DE 2022

América

(+) SANTIAGO (Chile) - Apresentação 'Da rebeldia estudantil para mudar o Chile à nova geração no poder" -

(+) SANTIAGO (Chile) - Perfil atualizado do presidente eleito do Chile, Gabriel Boric -

(*) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Produção industrial no Brasil - 09H00

Europa

(+) COPENHAGA (Dinamarca) - Leilão de 74 fotos originais tiradas da Lua pelos astronautas da Apollo 11 -

Oriente Médio e África do Norte

(+) CAIRO (Egito) - Reunião de chanceleres árabes -

(+) RABAT (Marrocos) - Visita do ex-presidente dos EUA, Mike Pence - 07H00

Ásia-Pacífico

(+) SEUL (Coreia do Sul) - Eleição presidencial -

Esportes

(+) INDIAN WELLS (Estados Unidos) - Tênis: ATP tour 2022, BNP Paribas Open - (até 20)

(+) INDIAN WELLS (Estados Unidos) - Tênis: WTA tour 2022, BNP Paribas Open - (até 20)

(+) PORTO (Portugal) - Futebol - Liga Europa, jogo de ida oitavas de final: FC Porto (POR) X Lyon (FRA) - 15H45

(+) SEVILHA (Espanha) - Futebol: Liga Europa - primeira rodada oitavas de final: Real Betis (ESP) X Eintracht Frankfurt (GER) - 15H45

(+) MADRI (Espanha) - Futebol: Liga dos Campeões, oitavas de final - volta - Real Madrid (ESP) X Paris SG (FRA) - 18H00

(+) MANCHESTER (Reino Unido) - Futebol: Liga dos Campeões, oitavas de final, volta - Manchester City (ENG) X Sporting de Lisboa (POR) - 18H00

QUINTA-FEIRA, 10 DE MARÇO DE 2022

Europa

(+) VERSALHES (França) - Reunião de líderes da UE para discutir a economia - (até 11)

(+) PARIS (França) - Debate televisionado dos candidatos à Presidência francesa Valérie Pécresse (Os Republicanos) e Eric Zemmour (Reconquista!) -

(+) BUDAPESTE (Hungria) - Expectativa de aprovação pelo Parlamento de Katalin Novak como a primeira mulher a presidir a Hungria -

Esportes

(+) SAKHIR (Bahrein) - Auto Prix: testes de pré-temporada da Fórmula Um - (até 12)

INGLATERRA (Reino Unido) - Futebol: Premier League - 19º dia -

INGLATERRA (Reino Unido) - Futebol: Premier League - dia 21 -

INGLATERRA (Reino Unido) - Futebol: Premier League - dia 20 - (até 17)

