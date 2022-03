Union Berlin elimina St. Pauli (2-1) e vai às semifinais da Copa da Alemanha

O Union Berlin, time da Bundesliga, se classificou para as semifinais da Copa da Alemanha nesta terça-feira ao derrotar de virada o St. Pauli, da segunda divisão, por 2 a 1 em casa.

O ganês Daniel-Kofi Kyereh abriu o placar para os visitantes em cobrança de falta aos 21 minutos de jogo. O surinamês Sheraldo Becker empatou para o time de Berlim pouco antes do intervalo (45).

Depois de entrar em campo saindo do banco de reservas, Andreas Voglsammer marcou o gol da vitória aos 75 minutos e levou o Union Berlin às semifinais da Copa da Alemanha pela primeira vez desde 2001.

Esta é apenas a segunda vez nos 72 anos de história da Copa da Alemanha que quatro equipes da segunda divisão chegaram às quartas de final, já que a maioria dos grandes clubes caiu de forma prematura.

O líder da Bundesliga, o todo poderoso Bayern de Munique, foi derrotado por 5 a 0 pelo Borussia Moenchengladbach na segunda fase em outubro passado, em um resultado bizarro que chocou o futebol alemão.

Já o atual campeão Borussia Dortmund foi eliminado na terceira fase em janeiro, quando o time contando com sua força total, com o artilheiro norueguês Erling Haaland, perdeu por 2 a 1 fora de casa para o St. Pauli.

O Union, o RB Leipzig vice-campeão da temporada passada), o Bochum e o Freiburg são os quatro clubes da Bundesliga que ainda restam.

Nesta quarta-feira, o Hamburgo recebe o Karlsruhe em um duelo de times da segunda divisão, enquanto o Hanover 96 sonha em derrotar o Leipzig.

As semifinais serão disputadas nos dias 19 e 20 de abril, com a final no Estádio Olímpico de Berlim em 21 de maio.

