Ucraniana Yastremska avança à segunda rodada em Lyon após partida heróica e emotiva

A ucraniana Dayana Yastremska encerrou sua partida de primeira rodada do torneio de tênis de Lyon em lágrimas nesta terça-feira, após vencer a romena Ana Bogdan por 3-6, 7-6 (7) 7-6 (7) em três horas e cinco minutos, salvando dois matchpoints.

Beneficiada por um convite dois dias antes da invasão da Ucrânia pelo exército russo, Yastremska, de apenas 21 anos, ex-21ª do mundo e atual 140ª, encerrou a partida de joelhos e aos prantos, emocionada diante dos aplausos do público da cidade francesa.

Yastremska soube ser forte mentalmente nos momentos cruciais da partida.

"Nesses momentos percebi que não era nada comparado ao que aconteceu, ou aos momentos vividos para vir aqui", explicou.

A tenista fugiu do seu país, onde deixou os pais, numa viagem que a levou à Romênia antes de chegar a Lyon no último domingo com a irmã Ivanna (de 15 anos), com quem disputou o duelo de duplas na segunda-feira, num jogo da primeira rodada em que foram derrotadas.

"Nunca joguei uma partida assim na minha vida, com tanto estresse", disse Yastremska, que conquistou três títulos da WTA, mas nenhum desde maio de 2019.

"Eu estava realmente muito nervosa. Tentei manter o foco no jogo, pensando ponto a ponto, mas foi difícil. Estou orgulhosa por ter conseguido vencer hoje. Estava muito motivada", acrescentou a tenista.

Dayana Yastremska enfrentará na segunda fase a espanhola Cristina Bucsa, que na segunda-feira derrotou a francesa Alizé Cornet.

