Tropas russas e separatistas se unem na costa ucraniana do mar de Azov

Tropas russas e forças separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia conseguiram se unir na estratégica zona litorânea do Mar de Azov - declarou o porta-voz do Ministério da Defesa russo, Igor Konashenkov, em um comunicado.

Forças do território separatista de Donetsk "se somaram às unidades militares das Forças Armadas da Federação Russa, que assumiram o controle das zonas ucranianas ao longo do Mar de Azov", informa o comunicado.

Hoje, "o Exército russo lançou, do mar, ataques com armas de alta de longo alcance", acrescentou, sem dar mais detalhes.

Mais cedo, o comandante das forças separatistas do território pró-russo de Donetsk, Eduard Basurin, anunciou que Mariupol, uma estratégica cidade portuária no Mar de Azov, ficaria "completamente cercada" nesta terça.

Volnovakha, uma localidade de 20.000 pessoas a uma hora de estrada do norte de Mariupol, foi "destruída" hoje, de acordo com o governador ucraniano da região de Donetsk, Pavlo Kirilenko.

Mariupol também é um estratégica cidade portuária, onde vive cerca de meio milhão de pessoas. A cidade já passou por um conflito em 2014, quando foi ocupada por separatistas pró-Rússia e, depois, retomada por forças ucranianas.

Volnavakha e Mariupol ficam entre o território controlado por rebeldes separatistas pró-Rússia do leste e a península da Crimeia. Esta última foi anexada por Moscou em 2014.

