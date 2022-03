Rússia deve acabar com "banho de sangue" na Ucrânia, afirma chanceler alemão

O chefe de Governo da Alemanha, Olaf Scholz, advertiu nesta terça-feira que novas sanções serão adotadas contra a Rússia pela invasão da Ucrânia e pediu o fim imediato do "banho de sangue".

"O banho de sangue deve acabar na Ucrânia", afirmou o chanceler alemão depois que segunda maior cidade do país, Kharkiv, foi bombardeada.

"Atingimos uma situação muito dramática, a Ucrânia está literalmente lutando por sua sobrevivência", acrescentou.

Diante do cenário, Scholz anunciou que "certamente" serão adotadas novas sanções, embora tenha destacado que as medidas já anunciadas "afetam consideravelmente as capacidades econômicas" da Rússia.

"Percebemos hoje (terça-feira) movimentos muito importantes das forças militares russas, não devemos ter muitas ilusões", lembrou o chanceler social-democrata.

"Será um período muito dramático. Até agora lamentamos imagens que nos entristecem, com vários mortos e feridos e edifícios e infraestruturas destruídos. Este é apenas o começo do que provavelmente acontecerá nos próximos dias", advertiu.

Após uma primeira rodada de negociações sem resultados, o exército ucraniano enfrenta nesta terça-feira uma nova ofensiva das tropas russas em Kiev, Kharkiv, no porto de Mariupol e outras cidades.

