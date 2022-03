Reino Unido anuncia sanções ao maior banco da Rússia, Sberbank

O governo britânico anunciou nesta terça-feira que adicionou o maior banco da Rússia, o Sberbank, à lista de entidades russas alvos de sanções no Reino Unido, em resposta à invasão da Ucrânia e advertiu que as consequências serão cada vez mais graves para o Kremlin.

A decisão do governo do primeiro-ministro Boris Johnson foi anunciada depois que o Executivo declarou na segunda-feira que congelaria os ativos de todos os bancos russos "nos próximos dias" e ter ordenado o fechamento dos portos britânicos aos navios do país.

Na semana passada Londres já havia colocado várias instituições financeiras na lista, que na segunda-feira teve adicionados o Banco Central russo e o ministério das Finanças.

O Sberbank "vai estudar as restrições impostas pelo Reino Unido após a publicação dos documentos", afirmou o gigante público russo em um comunicado divulgado pela agências de notícias russas. "Estas medidas não terão uma influência significativa sobre os clientes russos, privados e corporativos", acrescentou.

O vice-primeiro-ministro Dominic Raab disse que as sanções ocidentais, incluindo o congelamento dos ativos do BC da Rússia, farão com que os oligarcas aumentem a pressão sobre o presidente Vladimir Putin.

