Pauta de infográficos

PRINCIPAIS NOTÍCIAS

* Ucrânia-Rússia-diplomacia-conflito-Otan:

1/ Mapa de Kiev com localização da torre de TV bombardeada nessa terça-feira, locais onde aconteceram combates entre o exército russo e ucraniano, e o território controlado pelos russos, em 28 de fevereiro às 17h (Bras.). (135 x 117 mm) - Atualização disponível

2/ Mapa da Ucrânia comparando as zonas sob controle russo de 24 de fevereiro a 28 de fevereiro. (90 x 121 mm) - Atualização disponível

3/ Mapa com localização dos estreitos de Bósforo e Dardanelos, na Turquia. (135 x 125 mm) - Disponível

4/ Localização das explosões e bombardeios desde 24 de fevereiro no centro de Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia. (135x115 mm) - Disponível

5/ Principais países ou blocos de países anunciaram ajuda para a Ucrânia desde a invasão russa. (135x117 mm) - Atualização disponível

6/ Mapa da Europa com os deslocamentos de refugiados ucranianos para outros países europeus, em 1º de março às 13:30h Bras., segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. (135x108 mm) - Atualização disponível

* Epidemia-vírus-saúde:

1/ Balanço mundial da pandemia do novo coronavírus em 01 de março. (90 x 104 mm) - Disponível

2/ Número de mortos por Covid-19 em diferentes países, segundo dados oficiais, e balanço mundial em 01 de março. (90 x 66 mm)- Disponível

3/ Número de casos e mortes pela covid-19 na América Latina e no Caribe, e os países mais afetados até 01 de março. (45x86 mm) - Disponível

* Brasil-migração-sociedade: evolução da quantidade de brasileiros radicados no exterior desde 2009 e quantidade de migrantes brasileiros por continente e país de destino segundo números de 2020. (90 x 174 mm) - Acompanha enfoque de Rodrigo ALMONACID com Anne-Sophie THILL em Montreal e Florian PLAUCHEUR no Rio de Janeiro - Disponível

* Síria-incêndio: mapa com localização de Damasco, capital da Síria. (45 x 47 mm) - Dipsonível

ECONOMIA

* Ucrãnia-Rússia-conflito-mercados-petróleo:

1/ Os principais bancos da Rússia. (89 x 86 mm) - Atualização disponível

2/ Evolução do preço do barril de Brent do Mar do Norte em dólares desde 2008. (90 x 74 mm) - Atualização disponível

