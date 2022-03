Parlamento líbio investe em governo rival ao de Trípoli

O parlamento líbio nomeou, nesta terça-feira (1), um novo governo liderado pelo ex-ministro do Interior Fathi Bachagha, que desafia o executivo de Abdelhamid Dbeibah, com sede na capital Trípoli e que está relutante em ceder o poder.

Numa votação que pode acentuar as tensões neste país imerso em conflito há mais de uma década, o parlamento empossou o governo de Bachagha com o apoio de 92 dos 101 deputados, anunciou o presidente da câmara em sessão realizada na cidade de Tobruk, leste do país.

A Líbia, palco da disputa entre as facções do Oriente e do Ocidente, pode se encontrar novamente com dois governos opostos, como aconteceu entre 2014 e 2020, em plena guerra civil.

O Parlamento nomeou Bachagha em 10 de fevereiro para chefiar um novo governo que substituirá Dbeibah, relutante em renunciar.

Após anos de guerra e divisões, Dbeibah havia sido nomeado há um ano para liderar um executivo de transição até a organização das eleições presidenciais e legislativas, inicialmente marcadas para dezembro de 2021.

Mas as discrepâncias persistentes forçaram o adiamento das eleições para uma data desconhecida, com a qual a comunidade internacional esperava pôr fim ao caos que perdura na Líbia desde a queda do regime de Muammar Kadafi em 2011.

