Palmeiras e Athletico-PR duelam por título inédito da Recopa Sul-Americana

Após o empate nos últimos instantes no jogo de ida, Palmeiras e Athletico-PR voltam a se encontrar nesta quarta-feira, em São Paulo, para definir o vencedor da Recopa Sul-Americana, troféu inédito para as duas equipes.

Levando em conta histórico e elenco, o 'Verdão' do português Abel Ferreira é o favorito para estes últimos noventa minutos da final, que será disputada a partir das 21h30 (horário de Brasília) no estádio Allianz Parque.

O duelo, cuja partida de ida terminou em 2 a 2, será o ápice do domínio do Brasil na região, onde o Brasil estabeleceu um recorde na temporada passada ao colocar os quatro finalistas dos dois torneios internacionais de clubes da América do Sul.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A vitória parece uma necessidade para os paulistas, campeão das duas últimas edições da Copa Libertadores e que se acostumou a disputar finais, embora não necessariamente a vencê-las.

Desde que Ferreira chegou ao Brasil em novembro de 2020, o Palmeiras disputou sete - oito incluindo a Recopa 2022 -, vencendo três e perdendo quatro, incluindo o Mundial de Clubes contra o Chelsea (2-1) há apenas duas semanas e meia.

O argentino Defensa y Justicia venceu a Recopa no ano passado, a primeira que disputavam.

"Há muitas finais seguidas. Se me perguntassem se eu esperava jogar oito finais em um ano, eu diria que não. Nunca pensei nisso, mas trabalho para isso, sei quanto custa chegar à final, quanto custa vencê-los e quanto custa perdê-los", afirmou o português. Para embolsar seu quarto título, Ferreira tem o retorno de um garantido na retaguarda, o paraguaio Gustavo Gómez, ausente no jogo de ida devido à covid. Já recuperado, o capitão vai liderar uma equipa que esta época só perdeu um jogo, frente ao Chelsea, em dez disputados (seis vitórias, três empates). "É um título que o Palmeiras não tem, queremos conquistá-lo para continuar escrevendo nossa história no clube", disse o zagueiro, que formaria dupla com Murilo antes da possível derrota do derrotado Luan.

"São muitas finais seguidas. Se me perguntassem se esperava jogar oito finais em um ano só, diria que não. Nunca pensei nisso, mas trabalho para isso, sei o quanto custa chegar às finais, o quanto custa ganhá-las e quanto custa perdê-las", afirmou o português.

Para faturar seu quarto título, Abel conta com a volta de uma garantia na zaga, o paraguaio Gustavo Gómez, ausente no jogo de ida devido à covid.

Já recuperado, o capitão vai liderar uma equipe que nesta temporada perdeu apenas um jogo, contra o Chelsea, em dez disputados (seis vitórias e três empates).

"É um título que o Palmeiras não tem, queremos ganhar muito para seguir escrevendo nossa história no clube. Vamos fazer nosso trabalho para ganhar o título", afirmou o zagueiro, que faz dupla com Murilo diante do possível desfalque do lesionado Luan.

Campeão da Sul-Americana-2021, o Furacão de Alberto Valentim deixou a vitória escapar em casa devido a um pênalti causado pelo lateral Marcinho e que Raphael Veiga converteu já nos acréscimos.

Além do empate, a falta teve outro alto custo. Segundo a mídia local, por conta da infração e pressão da torcida, o presidente do Athletico-PR, Mario Celso Petraglia, teria ordenado o afastamento de Marcinho do elenco.

"Quando um erra, erram todos. Eu poderia estar mais perto da bola, outro poderia ter orientado, então foi um erro coletivo ali sem dúvida nenhuma", defendeu o zagueiro Pedro Henrique.

Sem Marcinho, Valentim terá que escolher entre Daniel Bolt e Khellven para cobrir uma área que o Palmeiras certamente buscará explorar com a velocidade de Dudu ou Rony.

O Athletico-PR costuma colocar em campo um time de aspirantes no campeonato paranaense, por isso tem menos rodagem do que seu adversário até agora nesta temporada.

No entanto, o desejo de conquistar sua primeira Recopa - perderam a de 2019 para o River Plate argentino - age como remédio para um time que contará com o atacante Pablo e que, sem grandes estrelas, fez da união sua maior arma.

Possíveis escalações:

Palmeiras: Weverton - Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez - Danilo, Zé Rafael, Jailson - Dudu, Raphael Veiga, Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Athletico-PR: Santos - Daniel Bolt, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Abner - Hugo Moura, Erick, Matheus Fernandes, Léo Cittadini - David Terans, Pablo. Técnico: Alberto Valentim.

Árbitros: o venezuelano Jesús Valenzuela com seus auxiliares compatriotas Jorge Urrego e Tulio Moreno.

raa/ol/aam

Tags