ONGs pedem 60 bilhões de dólares para conservar a biodiversidade de países pobres

Um grupo de ONGs internacionais instou, nesta terça-feira (1), os países desenvolvidos a doarem uma ajuda anual de 60 bilhões de dólares aos países mais pobres para combater a perda de biodiversidade.

Esta chamada, assinada em particular pela WWF, IUCN, Conservation International, Campaign for Nature e Rainforest Trust, foi lançada durante a Assembleia da ONU para o Meio Ambiente, em Nairobi.

"30% das ameaças mundiais à biodiversidade são resultado do comércio internacional, principalmente de matérias-primas, produzidas em países em desenvolvimento para serem usadas em países desenvolvidos", insistem as ONGs.

Os 60 bilhões de dólares anuais de ajuda permitiriam mitigar "este impacto desproporcional" das necessidades dos países ricos, mas deveriam ser acompanhados "para um aumento do financiamento local, tanto público como privado, para a preservação da biodiversidade e o fim daqueles que a prejudicam."

Segundo estimativas das ONGs, o montante total necessário para combater a perda de biodiversidade chegaria a 844 bilhões de dólares anuais, "ou seja, 711 bilhões a mais do que se investe atualmente. E menos de 10 bilhões vêm, neste momento, de financiamento internacional".

Atingir o valor proposto "é viável", considerou Marco Lambertini, diretor-geral do WWF, em coletiva de imprensa, alertando que acima de tudo é necessário "redirecionar os atuais investimentos que causam a destruição (da biodiversidade) para a preservação" da natureza.

