Nice acaba com sonho do Versailles (2-0) e avança à final da Copa da França

Com um excelente Amine Gouiri, o Nice se classificou para a final da Copa da França ao derrotar o Versailles (da 4ª divisão) por 2 a 0, nesta terça-feira, no Allianz Riviera, na cidade mediterrânea.

O Nice, que atualmente é o terceiro colocado da Ligue 1, conquistou sua vaga graças aos gols de Amine Gouiri no início do segundo tempo (48) e do dinamarquês Kasper Dolberg (73), após receber um passe de Gouiri.

Na final, no dia 8 de maio, no Stade de France, o Nice enfrentará o vencedor da outra semifinal, entre Nantes e Monaco, que será disputada nesta quarta-feira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Nice não se classificava para uma final da Copa da França desde 1997.

Depois de um primeiro tempo mais difícil do que o esperado (0-0), os jogadores comandados por Christophe Galtier fizeram valer a hierarquia diante do valente Versailles que não se deixou intimidar mesmo diante de um público de 26.723 espectadores.

Galtier ainda conseguiu poupar Andy Delort, Khrephren Thuram e Gouri na reta final da partida antes de encarar o PSG no sábado, novamente no Allianz Riviera.

cb/iga/aam

Tags